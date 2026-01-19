北港鎮安宮修復 守護國寶作品

雲林縣北港鎮安宮古蹟修復19日開工，守護國寶級藝師江清露、陳壽彝珍貴作品。（張朝欣攝）

雲林縣政府為保存珍貴文化資產、延續古蹟風貌，19日舉行「縣定古蹟北港鎮安宮修復工程」開工典禮，由規畫設計者黃毅誠建築師講解鎮安宮工程願景，宮內保有國寶級藝師江清露泥作與石雕、陳壽彝大師壁畫與門神畫，以及著名藝師葉金池壁畫、許哲彥剪黏等珍貴作品，見證北港地區歷史文化發展脈絡。

鎮安宮主祀楊府七王爺、丁府八千歲、馬府千歲，距上次整建已逾60年，廟體歷經歲月及地震、風災等災害，牆面結構及屋面皆有損傷，甚至因屋面滲水與壁體潮氣，珍貴的壁畫及剪黏作品面臨嚴峻考驗。經縣文觀處向中央爭取1600萬元經費，加上廟方自籌、縣府配合款，總經費為2240萬9505元。

縣長張麗善表示，鎮安宮為地方重要文化資產，見證北港地區歷史發展脈絡，具高度歷史、文化與藝術價值，盼透過本次修復工程，讓鎮安宮的有形與無形文化資產可以好好的保存，成為民眾認識地方文史的重要場域，永續傳承北港多元且豐富的瑰寶。

縣文化觀光處長謝明璇提到，鎮安宮因歷經長時間使用及自然環境影響，建築本體與部分構件已有不同程度劣化，為確保結構安全及延續文化價值，特別辦理本次修復工程。本案已於民國109年由成大研究發展基金會完成前期修復再利用計畫，由黃毅誠建築師事務所展開修復。

鎮安宮主委林信在指出，鎮安宮廟體僅約10坪，小巧精緻，有國寶大師江清露操刀施作的八仙、龍虎邊泥作、屋脊泥作及石雕；陳壽彝大師繪畫6面壁畫、入口門神，以及北港著名藝師葉金池繪製入口壁畫，剪粘藝師許哲彥的八仙整修作品，匯集眾多藝師精湛作品。

本次工程以「最小干預、具可逆性、原貌保存、具有時代辨識性」文化資產修復原則，施工過程中將結合傳統工法與適當現代技術。廟內珍貴的彩繪、泥塑、剪黏等，則由專業修復師及匠師進行修復，力求恢復古蹟原有風貌與歷史特色，預計工期480日曆天。