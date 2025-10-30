（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為慶祝九九重陽節，並關心長輩的生活安全，北港鎮新街長壽會俱樂部日前晚間舉辦敬老祝壽活動。北辰派出所所長陳文智應邀出席，以輕鬆親切的語言，向長輩們宣導交通安全、防詐騙與正確的交通觀念，讓宣導內容在愉快的氣氛中深入人心。

北港鎮新街社區重陽宴，北辰派出所宣導防詐與酒駕觀念，提醒長輩要警覺 。（圖／記者洪佳伶翻攝）

北辰派出所所長陳文智特別強調，重陽節是親朋好友聚會的時刻，氣氛熱絡，但「喝酒不開車、平安才到家」的交通安全觀念依然需要長輩們牢記在心。他表示，隨著重陽節聚餐習慣的延續，駕駛者應避免酒後開車，以確保自己和他人的安全。

除了交通安全，陳所長亦針對近期的詐騙案件做了詳細宣導，提醒長輩們保持高度警覺，特別是針對假冒政府或善心人士的詐騙手法。這些詐騙集團經常以「政府發放1萬元現金」為名，誘騙民眾提供個人資訊或匯款，甚至還會以「假親友投資」為幌子，設下陷阱，誘導長輩進行「保證獲利」的虛假投資。

陳所長強調，詐騙集團經常以情感為誘餌，假冒熟識的親友來騙取長輩的信任，隨後再利用「穩賺不賠」的投資話術來設局，對於任何來自陌生人的詐騙訊息，一定要保持警惕，如收到陌生連結或要求匯款的訊息時，一定要「不要點、不匯款、不提供帳號密碼」，有疑問時可撥打165反詐騙專線進行查證，避免自己成為詐騙的受害者。