北港附醫四十週年 國際肯定加持推動智慧與永續醫療

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】中國醫藥大學北港附設醫院今年迎來成立40週年，院方以「護佑四十．旭耀新程」為主題，全面回顧醫院在雲林海線四十年來的服務與發展，同時公布最新的國內外獲獎成果，展現醫院在永續治理與醫療品質上的實力。

北港媽祖醫院今年獲得多項指標性獎項，包括 2025 亞太永續行動獎金獎、台灣永續行動獎金獎、SNQ 國家品質標章三項肯定，以及台灣健康永續獎銅級；此外，醫院亦連續第三年入選《Newsweek》全球最佳醫院前20名。院方指出，這些獎項反映醫院在臨床照護、品質提升與永續管理等面向的全面進化。

40 週年院慶同步推出多項社區連結活動，包括院內攝影與繪畫展出，讓藝術成為醫療空間的延伸；延續傳統的「媽祖回娘家」徒步祈福結合地方信仰文化，象徵社區與醫療共同祈願；院方也舉辦「護佑市集」，號召員工與在地團體共襄盛舉，實踐醫院的社區共好理念。

在醫療技術方面，北港附醫近年積極布局智慧醫療。急重症領域引進 IA 取栓技術，能縮短腦中風患者的黃金搶救時間；AI骨齡判讀技術提升兒科與內分泌領域的診斷精準度；骨科與脊椎關節中心則持續深化微創手術，並投入高難度脊椎治療研究，使沿海地區長者常見疾病能在地獲得完整照護。

隨著中國醫藥大學醫療體系的支持，今年亦有多名醫療新秀加入外科、婦產科、神經內科、感染科等部門，強化醫院在專科醫療上的整體量能。醫院也持續推動 ESG 永續策略，從節能管理、友善環境到社區服務皆全面佈局，打造長期穩定的永續醫療模式。

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金指出，醫院將以40週年為起點，持續推動 AI 應用、智慧急救與精準微創治療，並擴大全人照護服務。他強調，醫院的使命是與社區一同守護健康，未來將持續提升醫療品質並深化在地連結。（照片／中國醫藥大學北港附設醫院提供）