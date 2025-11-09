北港馬拉松熱力開跑 警方結合防詐宣導守護全民安全

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】「2025北港媽祖盃馬拉松」8日清晨熱鬧登場，來自全台逾6,000名跑者齊聚北港小鎮，在信仰與運動的結合下展現蓬勃生命力。為確保賽事安全順利進行，北港警分局全力投入交通維護與防詐宣導，打造一場兼具活力與警覺的全民盛會。

賽事期間，警方依據路線規模規劃周全交管措施，於主要路段與交叉口派駐警力及志工，透過即時調度確保交通順暢。北港警分局長陳勇誌指出，活動當天湧入大量人潮與車流，警方除維持秩序外，也積極推動防詐教育，讓「跑步防詐」成為最特別的賽事亮點。

現場除了激勵人心的加油聲外，防詐宣導攤位也格外吸睛。縣長張麗善、副議長蔡咏鍀及鎮長蕭美文皆親臨現場，與民眾一同舉牌宣導，呼籲「防詐先從自己做起」。張縣長提醒，詐騙集團近來常假冒公務機關或金融投資名義行騙，民眾切勿輕信陌生電話、簡訊或網路連結。

警方更結合趣味問答、互動闖關遊戲，鼓勵跑者與家屬在運動之餘了解常見詐騙手法，提升防護能力。分局長陳勇誌表示，此次活動是防詐宣導與運動賽事結合的成功示範，未來北港警將持續深化「警民合作」模式，讓每場公共活動都成為守護民眾安全的最佳舞台。（照片／北港警分局提供）