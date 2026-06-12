北港高中之光 應屆三生錄取醫學系 立志守護偏鄉貢獻醫療

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北港高中應屆畢業生姚力宏(中)、楊琇卉(右)、吳宛芯(左)參加衛福部醫事人員養成計畫，分別錄取中國醫藥大學醫學系、中山醫學大學醫學系、高雄醫學大學醫學系。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣北港高中近期傳出教育捷報，應屆畢業生姚力宏、吳宛芯及楊琇卉，憑藉卓越的學業表現與堅定的服務信念，成功透過衛福部醫事人員養成計畫，考取醫學系。其中，姚力宏錄取中國醫藥大學醫學系、楊琇卉錄取中山醫學大學醫學系與吳宛芯錄取高雄醫學大學醫學系，為偏鄉醫療注入未來的生力軍。

北港高中應屆畢業生姚力宏、楊琇卉、吳宛芯參加衛福部醫事人員養成計畫，分別錄取中國醫藥大學醫學系、中山醫學大學醫學系、高雄醫學大學醫學系。（圖／記者洪佳伶攝）

這三位同學分別畢業於水林國中、建國國中與元長國中，在北港高中就讀期間表現優異，原本皆已透過繁星推薦管道錄取台大、台師大及台南大學等頂尖學府。然而，在得知「醫事人員養成計畫」的招生訊息後，他們毅然決定挑戰自我，決心投入偏鄉醫療服務。為鼓勵這三位準醫師勇於追求理想，榮譽總會長林勝祥、榮譽總會長蔡成達，以及現任總會長趙駿，各提供5萬元獎學金，合計15萬元，作為鼓勵這三位學生深耕醫療專業的強力後盾。

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北港高中應屆畢業生姚力宏、楊琇卉、吳宛芯參加衛福部醫事人員養成計畫，分別錄取中國醫藥大學醫學系、中山醫學大學醫學系、高雄醫學大學醫學系。（圖／記者洪佳伶攝）

為協助學子圓夢，北港高中江耀淇校長展現出強大的推動力，積極整合資源，邀集校內教師組成強大輔導團，並商請嘉義女中團隊協助，更特別邀請北港媽祖醫院吳錫金院長及知名醫師連加恩與學生深度對談，透過密集模擬面試與經驗傳承，全力助攻這群懷抱夢想的學子。

北港高中應屆畢業生姚力宏、楊琇卉、吳宛芯參加衛福部醫事人員養成計畫，分別錄取中國醫藥大學醫學系、中山醫學大學醫學系、高雄醫學大學醫學系。（圖／記者洪佳伶攝）

這三位準醫學生的背後，都有著對家鄉的深厚情感與觀察。姚力宏深切體會醫療資源對偏鄉家庭的不可或缺，親身經歷過偏鄉就醫的無助與不便，因此即便握有台大的錄取資格，仍決心投入偏鄉醫療服務。吳宛芯則受到學校學長姐考取醫學系、牙醫系的傳承激勵，立志追隨前輩足跡，回到家鄉守護居民健康。同樣家住水林的楊琇卉，則期許自己能成為一位具備溫度與同理心的醫師，傾力協助偏鄉的弱勢族群，改善在地的醫療環境。

導師姚秀錦表示，三位學生能順利進入醫學系，除了證明自己的硬實力，還要感謝校長和師長們的密集訓練。江耀淇校長表示，這份榮耀不僅是對學生個人努力的肯定，更為北港高中學弟妹樹立了極佳的榜樣。他期許三位同學在未來的醫學訓練中，不僅要精進專業技能，更要時刻銘記初衷，學成後返鄉服務，用專業守護在地鄉親的健康。