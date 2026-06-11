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北港高中再傳三人錄取醫學系。(記者劉春生攝)

▲北港高中再傳三人錄取醫學系。(記者劉春生攝)

北港高中再傳三人錄取醫學系

雲林縣北港高中應屆畢業生姚力宏、吳宛芯、楊琇卉參加衛福部醫事人員養成計畫，分別錄取高雄醫學大學醫學系及義守大學醫學系。

畢業於水林國中的姚力宏、建國國中的楊琇卉以及元長國中的吳宛芯三人，進入北高就讀，繁星錄取臺大、臺師大、臺南大學，獲知衛福部醫事人員養成招生，校長邀請校內師長、嘉義女中團隊及北港媽祖醫院吳錫金院長輔導學生準備二階段面試，還請連加恩醫師撥冗跟孩子們對談，傾全力讓他們一舉圓夢。

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姚力宏體會醫療與教育資源對偏鄉家庭的重要性，也親身感受到居住偏鄉求醫無門的窘境，即使繁星錄取臺大，仍希望能從醫服務偏鄉。吳宛芯瞭解醫療與教育資源對故鄉的重要，且這幾年一樣畢業自元長國中、北港高中的學長姊，先後考上醫學及牙醫，她希望循著前輩的足跡，成為醫師到偏鄉去服務。楊琇卉家住水林，深刻體會醫療對在地的重要性，希望自己能成為一位更有溫度、幫助弱勢的醫師。

導師姚秀錦指出這三位同學有幸進入醫學系，除了證明自己的硬實力，還要感謝校長和師長們的密集訓練。

北港高中江耀淇校長表示他們能錄取醫學系，激勵其他有志從醫的學生，即使來自偏鄉，只要付出努力，就有機會實現夢想。期許他們學成後可以依醫學專業服務鄉里。