北港高中創校首見！3學生奪偏鄉公費醫學生資格

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北港高中畢業生楊琇卉(左2起)、吳宛芯、姚力宏取得偏向醫學系公費生名額。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕115學年度原住民族及離島醫事人員養成計畫日前公布名單，雲林縣立北港高中畢業生姚力宏、吳宛芯、楊琇卉，取得偏鄉地區公費醫學生資格，更是學校首度一口氣取得3名公費生資格。3人皆表示，看到自己家鄉醫療資源不足，希望未來從醫能夠為地方醫療付出心力。

原住民族及離島醫事人員養成計畫錄取名單中，撇除國防醫學院，中山醫、中國醫、高雄醫、義守大學等4所一般醫學大學，共開出7名偏鄉公費醫學生名額，北港高中一次錄取3名，是創校以來首次公費生紀錄。

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姚力宏說，他家住在醫療資源相對缺乏的水林鄉，深知醫療、教育資源在當地相對較不足，因此希望能夠學醫服務偏鄉；吳宛芯表示，自己的爺爺需要洗腎，不過家住元長鄉的她，發現相關醫療設備、資源普遍偏少，因希望就讀醫學系後，回到家鄉為家人甚至當地民眾服務。

楊琇卉說，如今我國進入超高齡社會，以她的家鄉水林而言，更是全縣第二老鄉鎮，加上當地診所不多，不少居民需要到外鄉鎮就醫，希望未來學成之後，可以朝向家醫科努力，希望為當地有慢性病的長者等民眾，就近看診，免去舟車勞頓之苦。

3人表示，在準備二階段面試期間，學校邀請嘉義女中團隊、中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金等人輔導，讓他們能夠對目前的醫療現況有更精準的掌握，甚至吳院長也就雲林資源分配、投入偏鄉醫療原因詳細解說，也讓他們深受感動，更加確定想為家鄉服務的理念。

校長江耀淇表示，衛福部的計畫讓偏鄉孩子有管道圓醫師夢，感謝校內師長及各團隊為學生準備面試，3人順利錄取醫學系，激勵其他有志從醫的學生，即使來自偏鄉，只要付出努力，就有機會實現夢想。

北港高中畢業生姚力宏(左起)、吳宛芯、楊琇卉取得偏向醫學系公費生名額。(記者李文德攝)

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