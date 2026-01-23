北港高中迎新歲，名家揮毫伴琴音。(記者劉春生攝)

▲北港高中迎新歲，名家揮毫伴琴音。(記者劉春生攝)

北港高中為迎新歲，邀請六位書法家揮毫寫春聯、畫年畫，贈送給校內同仁與來賓，預祝來年馬到成功。

此次由北辰國小書法老師李鳳秋老師邀約吳仁懋老師、鄭文雄老師、李明哲老師、蔡榮熙老師、施美燕老師等重量級大師齊聚北港高中圖書館「名家揮毫賀新歲」，除了春聯、年畫，還邀請古箏大師吳美蓮老師現場演奏，讓詩書畫藝之美，更添熱鬧氣氛。

李鳳秋老師表示，這幾位書法家在地方享譽甚高，此次齊聚實屬難得，推廣書法國粹心意更為可貴。因數量有限，現場來賓一人限取一幅，以期讓更多人可以共賞書法之美。

廣告 廣告

其中畢業校友吳仁懋老師、蔡榮熙老師、李鳳秋老師得知母校於一一五學年度新增科班：室內觀光設計科、觀光事業科各一班，為支持江耀淇校長辦學理念，拋磚引玉，率先捐出自己的書畫作品，認捐金額作為學校發展校務之用，以支持母校辦學順遂。

蔡榮熙老師特別捐贈畫作一幅，原本就是北港高中美術老師退休，對於支持校務推動更是熱心積極。書法吳仁懋老師在北港高中推動書法教育，退而不休的服務精神，令人敬佩，兩位大師攜手連袂支持北港高中，更成為地方書畫藝術界的美談！

校長江耀淇特別感謝書法家蒞校揮毫為北高帶來新春氣象，並預告此次活動為北港高中七十週年校慶暖身。捐出的書畫作品已全數認捐完畢，感謝支持北港高中的各界人士，相信在大家的扶持下，北港高中校務定能「馬力全開，氣勢如虹」！