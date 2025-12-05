北港高中69週年校慶運動會盛大登場 師生齊聚迎接70周年

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】國立北港高中5日盛大舉辦第69週年校慶運動會，師生齊聚操場，在熱鬧而溫馨的氣氛中共同慶祝校慶。隨著校務蓬勃發展，北港高中明年將迎來創校70週年的重要時刻，使得今年的校慶更具承先啟後的深刻意義。

典禮由北港樂齡太鼓隊以震撼人心的「樂齡太鼓」揭開序幕，象徵祝福與無限活力。隨後由學校特色社團——飛龍社帶來精彩的「飛龍戲珠」表演，靈動奔騰的舞龍不僅展現吉祥寓意，也象徵北港高中欣欣向榮、持續成長的校務發展。

北港高中69週年校慶運動會盛大登場。（圖／記者洪佳伶攝）

今年校慶活動中特別安排頒獎儀式，表揚在校長期奉獻之教職同仁。校長江耀淇特別感謝在本校服務滿40年的林麗萍教師，將青春歲月奉獻給學校，造福無數沙崗學子。林建銘祕書長期協助校園性平制度建置與宣導，以卓越的專業與熱忱服務深獲肯定。今年更榮獲教育部頒發「性平教育委員資深祕書」殊榮，體現其在性平教育領域的重要貢獻。

運動會開場由女排隊隊長田羽霏代表全體運動員進行宣誓，以堅定的語氣展現公平競賽、全力以赴的運動家精神，為今年的校慶運動會正式拉開序幕。

透過本次校慶典禮的隆重頒獎與精彩活動，北港高中展現出教育扎根的成果與師生成果的活力。全校同心祝福北港高中校運昌隆，也期盼迎接即將到來的70週年校慶，持續在教育、品格與多元發展上邁向新里程碑。