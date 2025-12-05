北港高中69週年校慶運動會 登場

國立北港高中第六十九週年校慶運動會盛大登場。（記者劉春生攝）

國立北港高中於一一四年十二月五日盛大舉辦第六十九週年校慶運動會，師生齊聚操場，在溫馨熱鬧的氛圍中共同慶祝學校生日。隨著校務蓬勃發展，北港高中明年即將迎來創校七十週年，更讓今年的校慶具有承先啟後的重要意義。

典禮由北港樂齡太鼓隊帶來震撼人心的「樂齡太鼓」演出揭開序幕，鼓聲象徵祝福與活力。緊接著，由學校特色社團︱︱︱飛龍社呈現靈動奔騰的「飛龍戲珠」，動感的舞龍展現吉祥寓意，也象徵北港高中生生不息、欣欣向榮的發展。

今年校慶活動中特別安排頒獎儀式，表揚在校長期奉獻之教職同仁。校長江耀淇特別感謝在國立北港高中服務滿四十年的林麗萍教師，將青春歲月奉獻給學校，造福無數沙崗學子。林建銘祕書長期協助校園性平制度建置與宣導，以卓越的專業與熱忱服務深獲肯定。今年更榮獲教育部頒發「性平教育委員資深祕書」殊榮，體現其在性平教育領域的重要貢獻。

運動會開場由女排隊隊長田羽霏代表全體運動員進行宣誓，以堅定的語氣展現公平競賽、全力以赴的運動家精神，為今年校慶運動會正式拉開序幕。透過此次校慶典禮的隆重頒獎與精彩活動，北港高中展現出教育扎根的成果與師生成果的活力。全校同心祝福北港高中校運昌隆，也期盼迎接即將到來的七十週年校慶，持續在教育、品格與多元發展上邁向新里程碑。