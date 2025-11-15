北港黑面三媽再巡台南 陳亭妃發御守

立委陳亭妃走入市場，啟動「菜市場女力行動」，力挺台南第一位女市長。（陳亭妃提供）

記者林雪娟∕台南報導

雲林北港朝天宮今年重啟「南都巡歷」，黑面三媽十五日起駕南巡，十六日起，連續八天踏上台灣，預期將引發「媽祖熱」。立委陳亭妃表示，黑面三媽此行，除是宗教盛事，更能在紛擾之際，帶給台南人深深安定與祝福，因詐騙案不斷且手法不斷翻新，陳亭妃也特別設計「妃妃祈福打詐御守」，將於每天媽祖最後駐駕點限量發送。

陳亭妃說，台南是眾神之都，信仰是民眾生活一部分，除期待風調雨順，也祈願讓所有市民、信眾能遠離詐騙，她特別設計「妃妃祈福打詐御守」，將六大反詐提醒直接放進御守內容，讓信眾祈福的同時，也能牢記防詐重點。

六大內容包括記住一六五反詐騙專線；不聽、不信、不轉帳；防詐三要：要存疑、要查證、要聯繫；Line連結不能亂點；電話訊息要查證；網路陷阱要避開。陳亭妃說，這六點都是民眾可能遇到狀況，盼透過御守，把「平安」與「防詐」交到大家手中。「媽祖保庇，但市民的財產安全更要靠知識與警覺一起守護。」

御守將在黑面三媽每天最後駐駕點限量發送。包括鹽水區蔦松路、新營太子宮、麻豆代天府、西港玉勅慶安宮、永康鹽行天后宮、府城普濟殿、祀典大天后宮、四草大眾廟及南鯤鯓代天府等地。