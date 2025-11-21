北港黑面三媽南巡！破例讓媽帶7歲腦麻童「鑽轎」 她激動落淚惹哭網友

記者林盈君／台南報導

雲林北港朝天宮「黑面三媽」出巡繞境，本月20日進入台南府城鬧區，原本因趕路而沒有「鑽轎」活動，但卻遇到一對母子而破例，讓人感受到媽祖的溫暖，一名來自台南西港的王媽媽，推車上載著7歲罹患極重度腦麻的兒子，當天在繞境路線參拜，被朝天宮董事發現，隨即說出「讓你們鑽轎」，讓王媽媽瞬間落淚，帶著兒子鑽入轎底接受媽祖保佑，母子2人成為當天唯一獲准鑽轎的民眾，在場民眾也非常動容。

北港朝天宮「黑面三媽」繞境，王媽媽帶著7歲罹患極重度腦麻的兒子鑽轎。（圖／翻攝北港朝天宮FB、北港朝天宮攝影組）

據了解，兒子因出生時、腦出血導致腦麻，為了盡心照顧兒子，王媽媽決然放棄了原本的工作，與丈夫每天帶著兒子到市區復健，不放棄任何機會，僅希望兒子狀況可以改善，愛子之心令人動容。當天，她帶著手推車載著兒子復健完，站在路邊等候參拜，朝天宮董事發現後，隨即發出指示，破例讓這對母子「鑽轎」，王媽媽也低頭推著兒子穿過神轎，感動落淚。

雲林北港朝天宮「黑面三媽」出巡繞境。（圖／翻攝畫面）

王媽媽出身北港，自小信奉媽祖，嫁到台南後，也曾隨著「粉紅超跑」白沙屯媽祖繞境，只因帶著而推車不方便，所以從未「鑽轎」，沒想到，北港朝天宮「黑面三媽」相隔109年「南都巡歷」10天，卻讓母子巧遇，她趕緊祈求媽祖「保佑兒子」。鑽過神轎之後，未再開放他人鑽轎，現場民眾看見這一幕，都非常感動，也希望溫柔慈悲的媽祖能保佑孩子。

雲林北港朝天宮「黑面三媽」出巡繞境。（圖／翻攝畫面）

雲林北港朝天宮「黑面三媽」出巡繞境。（圖／翻攝畫面）

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

