北港黑面三媽 明起南都巡歷

北港朝天宮「黑面三媽」（右二）南都巡歷，共有上百間廟宇參與，規模空前。（記者林雪娟攝）

雲林北港朝天宮舉辦「南都巡歷」盛事，其中黑面三媽是一九一五年「糖郊媽事件」後，睽違百年後，再度來到府城，十三日於市府舉行「二０二五乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷」記者會，台南共有十七區、一０七間宮廟參與，規模空前，不僅是宗教界盛事，更次台南古都歷史文化重要時刻。

記者會上，市府團隊、民代和各公廟踴躍出席，場面莊重肅穆。黑面三媽十五日起駕南都巡歷，十天遶境行程中，八天在台南市境內，各界以辦喜事最高規模接待，黃偉哲表示，共有一０七間宮廟參與接駕，展現眾神之都的宗教熱情，也期盼在媽祖慈光庇佑下，台南風調雨順、市民安居樂業。

北港媽祖南都巡歷，台南各界喜迎聖駕，百年宗教盛事即將展開。（記者林雪娟攝）

北港朝天宮媽祖與台南祀典大天后宮媽祖睽違百年後，重新舉辦會香活動，象徵兩地宗教與文化交流延續，接續中斷百年媽祖姊妹情，深具歷史意義。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，十四年前曾辦南都巡歷，但非三媽，此次是睽違百多年北港媽再下府城，媽祖知道今年天災地變特別多，每次到友宮參加平安宴都提及，今年逢三媽二五０週年，在媽祖生日擲筊請示連續三允杯，促成此次南都巡歷。

上次沒走海線，此次擴大「山海巡歷」，為台灣祈福，許多廟宇共襄盛舉，然因是新舊香路，還是有許多宮廟無法排入，感謝市府大力促成，期盼再現百年風華。

民政局局長姜淋煌表示，為確保巡歷圓滿與安全，市府和各單位進行沿線細節與宮廟協調，落實「少香、減炮、優質、環保」政策，兼顧虔誠信仰與環境維護。