北漂工程師快返鄉！擷發科高雄研發中心啟動 打造在地AI最強大腦

財經中心／師瑞德報導

高雄亞灣見證AI產業大爆發！專注於ASIC與AI軟體設計服務的擷發科技（7796）宣布正式進駐高雄亞洲新灣區，成立全新研發中心，投入AI應用平台研發與落地驗證。擷發科董事長楊健盟博士22日與高雄市長陳其邁共同出席啟動活動，宣示官產學攜手推動AI本土創新，讓亞灣從計畫走向實戰，正式邁入AI應用核心。（圖／擷發科技提供）

隨著AI從實驗室走向企業實務營運，穩定性與維運效率成為企業導入AI的關鍵。擷發科技（MICROIP，股票代號7796）22日宣布正式進駐高雄亞洲新灣區，成立高雄研發中心，並參與由高雄市政府主辦的亞灣計畫啟動活動。擷發科董事長楊健盟博士與高雄市長陳其邁、市府代表及多位產學界人士共同見證，亞灣正式跨入AI應用新紀元。

楊健盟指出，AI發展已邁入「營運世代」，競爭重點不再只是在模型與算力的表現，而是系統如何在企業場域中穩定執行、有效整合。擷發科選擇高雄設立研發中心，正是希望貼近南部產業鏈的第一線需求，將AI設計平台從工具變成企業營運不可或缺的長期資產。

新成立的擷發科高雄研發中心空間達300坪，設有AI專屬機房、應用實驗室與實地場域驗證空間，並配置完整的AI研發與技術支援團隊，建立從模型開發、系統整合到現場部署的一站式AI服務流程。這座研發中心也被定位為「連結技術與應用」的實作基地，成為擷發科全台AI佈局的關鍵樞紐。

應用面上，擷發科強調將以「軟體驅動硬體」為核心策略，主攻智慧製造與工廠自動化兩大應用場景，並延伸至交通運輸、智慧港埠、物流管理與安全防護等城市級AI場域。在前瞻技術方面，亦將發展智慧農業、無人機與AI機器人等應用，投入巡檢、盤點及即時環境感知的場景測試與導入。

此外，擷發科表示，未來將進一步強化AI平台的跨平台整合能力，確保在不同裝置、不同運算架構下皆能穩定運行，並藉由亞灣場域累積的實務經驗，建立可複製的技術服務模式，作為擴大營運與商業化的基礎。

在市府推動亞灣計畫下，高雄正積極轉型為台灣AI應用重鎮，擷發科此次進駐，不僅象徵公司全面納入在地產業體系，也代表民間創新力量開始在南台灣開枝散葉。透過與政府資源串聯、與學界技術交流、與產業夥伴共創應用驗證場域，擷發科將以實際行動落實AI技術本土化、規模化與產業化。

