北漂幫房東繳房貸？網曝：月薪3萬8活到懷疑人生

生活中心／曾詠晞報導

台北身為台灣首都，又是匯聚菁英人才的一線城市，讓不少年輕人擠破腦袋也想北漂工作，然而近期社群平台Threads上一篇關於「月薪3萬8在台北是否算低薪」的文章引發熱烈討論，迅速掀起眾多網友共鳴，指出在扣除房租、勞健保及各項雜支後，想另外存錢是難上加難，生活品質更讓人「懷疑人生」，直言在台北生存已成為一項艱鉅挑戰。





台北工作5年「月薪3萬8」算低薪？網友驚嘆：我還能活是奇蹟嗎

北市身為台灣首都，讓不少年輕人都想北漂賺大錢，但現實的困難卻讓人對未來產生迷茫。（示意圖／民視新聞資料照）

廣告 廣告





根據貼文顯示，原PO目前居住於新北市三重區，從事影音剪輯工作5年，儘管具備「一條龍」的專業技能，但如今的薪水讓他對職涯前景感到一片迷惘。原PO無奈表示，現在接案市場行情崩壞，甚至出現「一支30秒全包只給300」的離譜價格，且還會要求接案者要身兼多職。面對看不到未來的職涯跑道，原PO認真說到「有誰在徵人的話真的考慮要潤（Run）了」，並開始考慮是否該放棄台北生活，選擇南下發展。

台北工作5年「月薪3萬8」算低薪？網友驚嘆：我還能活是奇蹟嗎

在社群媒體上，有網友發文詢問「月薪3萬8在台北是否算低薪」，引起熱烈討論。（示意圖／民視新聞資料照）

此番言論隨即在網路上發酵，許多網友分享個人在台北工作、租屋的辛酸史，強調台北物價與租金早已大幅攀升。有民眾精算日常開銷後發現「38k扣掉勞健保實領才34k，在台北租屋真的很痛苦」。不過也有網友理性分析「沒有到4開頭，亦即連薪資中位數都未達到，更別說平均數了」，在台北生活確實會非常緊繃。甚至有過來人點破，許多人特意北漂工作，想賺到更高薪水，實際上卻是在幫房東繳房貸。

台北工作5年「月薪3萬8」算低薪？網友驚嘆：我還能活是奇蹟嗎

低薪與高物價讓許多北漂族都說出自身困擾，掀起一波討論。（示意圖／民視新聞資料照）

針對台北高壓的生存現況，多數網友都說「能活著都算是奇蹟了」。但也有不少在人給原PO建議與鼓勵「年薪很高很高，通常是在你的領域深耕10年之後，所以不要給自己太大的壓力，但學習不能中斷，加油！」。在低薪與高物價的雙重夾擊下，這股「懷疑人生」的北漂哀嘆，也映照出當代職場人才在都市生存的集體焦慮。





原文出處：台北工作5年「月薪3萬8」算低薪？網友驚嘆：我還能活是奇蹟嗎

更多民視新聞報導

首颱「洛鞍」恐生成！最新「預測路徑」曝光

台中吃烤鴨「帥阿北」竟是魏哲家！被認出秒笑喊：我很常來

1月颱「洛鞍」週四恐生成！冷氣團下週接力挑戰寒流

