北漂族有感而發「月薪38K算低薪？」網苦歎：繳個錢就沒了

雙北生活成本高，對許多租屋族來說壓力不小，有在台北工作的網友也忍不住感歎「原來現在月薪3萬8已經算低薪了嗎？」引發許多網友共鳴，在網上掀起討論。

有網友在論壇Threads發文，透露自己在台北租屋，有5年多的工作經驗，但因為近期越來越感到力不從心，讓原PO忍不住感歎「原來現在月薪3萬8已經算低薪了嗎？」、「看起來同樣薪資大家推薦往中南部發展，是否考慮要南下了？」

貼文一出，掀起不少網友共鳴，紛紛苦歎「38k扣掉勞健保實領才34k，在台北租屋真的很痛苦」、「租在內湖，薪水只有3萬的我...已經決定6月搬回高雄」、「房租扣掉、必須支出扣掉就沒剩多少了吧？現在一堆租屋萬元起的」、「在台北高物價，沒5萬真的感覺很難生活」、「+1，非常想換工作，不然好難養活自己...」、「要很認真的數錢跟生活，不然每個月都在跟錢錢拉鋸，不小心會翻車」、「吃住家裡其實還可以，要租房的話很硬喔...」「除非吃家裡住家裡，不然很吃緊」、「三萬八繳個錢就沒了」、「沒5萬在台北真的偏硬」、「一個月實領32k還有租屋，目前勉強活著」。

也有網友鼓勵原PO「你還年輕，薪水會漲的！充實自己才是正道」、「五年前我還在台北租屋領三萬的薪水，加年終年薪不到50，但是靠拚命存錢理財，我耗時三年半存到第一個一百萬，後面維持這樣的自律，資產累積的速度就快起來了」、「趁年輕，多學習，有跳槽機會就跳，薪水會越來越好的」。

撰稿：吳怡萱