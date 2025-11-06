北漂族誤入求職地獄 面試46次 意外發現職場暗黑面
一名網友表示，原先在一間外商上班，公司遭併購後人員有所調整，他因此被資遣，接下來花了整整一年找工作，接受46間公司的面試才找到工作，過程中發現有些公司長時間開著職缺，很多人投履歷但不知道為什麼就是不找人，也有公司是以面試為藉口，打探其他公司行情、制度，因此若暫時找不到工作，有時候其實不是自己的問題。
長時間找工作，往往會讓求職者對自己產生懷疑，親朋好友不經意詢問給的壓力更讓人無法負擔，不過一名網友昨（5）日在Dcard發文，分享自己瘋狂面試46間公司的求職地獄經驗，透露原本在一間小規模外商，公司遭併購後，新老闆以「職位重疊的人太多」為由，裁撤部分員工，他也因此被資遣。
原PO表示，求職的前2個月他很有信心，認為前一份工作的履歷不差，但在一次次無聲卡、不錄取後，他只能退租返回家鄉，希望待遇不斷下調，還到傳產、腳踏車場、風電等各式各樣的公司面試，但仍不斷遭拒絕，最後花了約一年，才在第46次面試後找到工作。
原PO發現，有很多公司因不明原因，長期在人力銀行網站上開職缺，卻根本沒有錄取新員工，質疑這些公司根本是藉此打廣告，也有公司面試時瘋狂詢問外商的薪水、制度、產品等，但最後同樣毫無下文，完全是藉著面試來打探情報的。
原PO說，每次面試他都全力準備，研究該公司的產品資料，最後沒被錄取他也會禮貌寄信詢問原因，但通常都是完全沒有下文，感嘆說「那種感覺，比被拒絕還難受，因為你連死在哪部分都不知道」。
