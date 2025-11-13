北漂的孩子回家了！小美回故鄉重新充電 蔡凡熙曝台南人這一特質
記者趙浩雲／台北報導
台南在地飯店邀請在台南出生且對台南有著深厚情感的兩位藝人林映唯（小美）與蔡凡熙為「引路人」，他們打開記憶裡的那條街、那家攤、那杯果汁、那間咖啡館，把自己熟悉的台南生活方式公開分享，讓入住的旅人，不只是「來旅行」，而是「住進他們的台南」。
林映唯（小美）對台南的記憶是一種溫度。她說：「我從小在台南長大，北上求學之後就一直留在台北，也因為離開了，才更能感受到台南的不同。那裡的生活很柔軟，什麼事情都不用太快，有一種『生活在發酵』的節奏。每次回去，都會覺得心被重新充電。」她回憶學生時期常常和朋友在市區亂晃，沒有目的，只是騎著車穿梭巷弄。「有時候經過某條路，聞到某家小吃的味道、聽到熟悉的老歌，就會覺得自己又回去了。」她說台南人之間的距離很近，那種親切感不是熱情，而是誠實的生活。
蔡凡熙的台南記憶則更直接、更接地氣。「我所有有記憶的成長都在台南，第一次打工、第一次演戲、第一次被罵都在這裡。走進市區的每一條路都有回憶。」他笑著說，「雖然現在工作在台北，但每次回到台南就會有一種滿電的感覺，可以好好放鬆、講台語、跟老朋友吃飯，整個人都變回原來的自己。」他認為台南人的特質就是「不需要跟風」。「這裡的人都有自己喜歡的味道與風格，不會為了流行而改變。這種自在、這種真實，就是我最喜歡的台南。」
