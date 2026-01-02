北漂返鄉「3硬傷」！ 她嘆悠哉領低薪很慌張 過來人曝折衷的選擇





台灣南北生活環境的差異，常是網路上熱議的話題。一名北漂後返鄉的網友表示，回南部雖然能省房租，但也有大眾運輸不便利、社交機會少、職缺種類少且低薪等問題，引發熱議。



該名網友在論壇Dcard上發文，以「北飄再南飄：南部真的比較差嗎？」為題發文，表示自己曾經到北部生活，2024年年返回南部家鄉，深深感受到南北生活的差距，並指出南部有三大缺點還無法和北部相比：

1.大眾運輸不便利

她認為這是生活中最直接面臨到的，就是交通的便利程度。北部的大眾運輸網完整，搭公車或捷運都很方便，除了少數偏遠的山區外，大部分的地點都能搭大眾運輸工具抵達，而且班次還十分密集。相較之下，在南部若沒有自己的交通工具代步，去很多地方都不方便。

原PO指出北部的大眾運輸系統成熟，去那裡都很方便，但南部要出門就必須自備交通工具。

2.社交機會少

她表示，自己假日會去參加一些小型活動，拓展自己的社交生活，增加生活豐富度，雖然南部也有些活動，但活動數量和機會明顯比北部少。

3.職缺種類單一且薪水低

第三點讓她最有感，就是職缺和薪資待遇。南部可找到的職缺偏向傳統產業，薪資也較低，即使想去進修，機會和資源也大多集中在北住。

不過，她也提到回南部家裡住也有可省下房租的優點，但她也覺得，這是只將房租轉換為「給父母情緒價值」，並非完全不用付出代價。她感嘆，回南部生活以來，整個人的步調變慢了、不像以往那樣衝進十足，感覺眼界也變得狹小許多，讓她有點擔憂，最近開始認真思考未來的方向，坦言「畢竟悠哉的低薪很慌張」。

究竟南北哪的地區較宜居，吸引眾多網友討論，也分享自己在各地生活的經驗。

此貼文吸引許多網友留言討論，有人認同原PO提到的問題，並指出「就業環境」和「薪資」對於想返鄉的年輕人來說的確是硬傷：「職缺少又不夠多元」、「南部職缺真的很少也缺乏多樣性」、「南部低薪是真的，生活無趣也是真的」、「我台北人，唸書、工作在中南部待了15年，最南到嘉義，氣候真的比台北舒服，但最後還是因為資源考量，選擇回北部成家」。

但也有網友認為，北部的生活節奏讓人有壓力，長住生活的話還是更喜歡南部：「台北適合旅遊，交通方便，但要養身養心、過慢生活，還是南部更適合」、「北部玩可以，生活成本很高，房子更小」、「北部只適合有房的人來打拚」，也有南遷的北部網友現身說法：、「從小住新北，大學到旗山念書後才發現自己適合南部的生活節奏，後來回台北工作10年，每天抱怨人多壓力大，存點錢後搬到台南定居，轉眼快4年了」、「我桃園人，在高雄住過6年後直接愛上，高雄物價低、步調慢、人也比較親切，又有很多地方可以玩，我又討厭冬天，所以覺得高雄很讚」。

此外，還有北中南都待過的網友提出自己的觀察與分析：南部物價與飲食親民，但天氣炎熱、空氣品質與夜晚熱鬧度不足；北部則是生活與交通便利，但有高房價與濕冷氣候的缺點；至於台中，雖有「交通亂」的問題，不過生活與物價介於南北之間，不過較令人難接受，認為「台中」是南北城市折衷的選擇。

（封面示意圖／取自Pexels）

