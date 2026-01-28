北澤旗下果醬品牌Jammm勇奪英國大賽2金4銀

▲北澤國際餐飲集團旗下手作果醬品牌Jammm，以純粹風味與職人工藝在國際大賽大放異彩，（圖／記者金武鳳攝，2026.1.28)

[NOWnews今日新聞] 果醬界指標性國際大賽─2025年英國世界柑橘果醬大賽成績揭曉，北澤國際餐飲集團旗下手作果醬品牌Jammm，以純粹風味與職人工藝大放異彩，一舉拿下2金、4銀、2銅與2項佳作，成功站上國際舞台，也讓世界看見台灣水果與食品加工實力。

不僅如此，Jammm果醬在2025年日本柑橘果醬大賽（第七回Dalemain World Marmalade Awards & Festival in Japan），在專業手工果醬、酒香果醬類別中，也榮獲五鍋肯定。2026年開春，Jammma入選台中十大伴手禮好禮店家。可以說，在風味實力與市場口碑上皆表現亮眼，以致迅速獲得企業春節送禮市場青睞。

其中，世界柑橘果醬大賽備受國際重視，評審團由國際主廚、食品專家與風味鑑定師組成，參賽品牌多來自歐洲、日本等成熟食品市場。Jammm 能在競爭激烈的賽事中脫穎而出，除了對選材與製程的堅持，也與其背後深厚的餐飲基礎密不可分。

▲北澤國際餐飲集團旗下手作果醬品牌Jammm，以純粹風味與職人工藝在國際大賽中大放異彩。（圖／業者提供）

Jammm 隸屬於北濖國際餐飲集團，深耕台灣餐飲市場26年，累積紮實的食材選用、風味調配與品質控管經驗。Jammm 正是將餐飲職人的「對食物的理解」，延伸到日常生活場景的品牌實踐，讓餐桌上的一抹果醬，也能展現餐飲等級的細膩與講究。

品牌名稱中的「AM」象徵晨間時光，代表每天從甜蜜開始的期待。Jammm 將晨光般的溫柔融入每一瓶果醬中，傳遞的不只是風味，而是一種陪伴生活的態度；品牌核心理念 「Jammm makes me happy every day」，正是希望讓果醬成為日常幸福的一部分。

▲Jammm果醬在風味實力與市場口碑上皆表現亮眼，已迅速獲得企業春節送禮市場青睞。（圖／業者提供）

北澤集團協理陳志成表示，後疫情時代，健康意識與居家飲食文化興起，果醬不再只是吐司配角，而是被運用於優格、氣泡水、甜點與料理中。無添加果醬因風味自然、甜度不膩，更適合反覆、日常地享用。同時，在支持在地與永續成為消費關鍵下，Jammm果醬嚴選台灣在地水果，採低加工、細火慢熬製程，為農產創造更高附加價值，也成功建立兼具風味與理念的品牌形象。

