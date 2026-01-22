北濱外環道啟動清洗養護 魏嘉彥：打造安全潔淨通行環境 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為迎接農曆新年到來，花蓮市公所今（22）日表示，自即日起至23日止，將執行北濱外環道年度清洗及養護作業，盼在防汛期前完成公共設施全面檢整，同時迎接國家清潔週與農曆新年，為市民與遊客打造安全、潔淨的通行環境。花蓮市長魏嘉彥也感謝交通部航港局每年提供經費補助，盼藉由年前檢整讓民眾感受到花蓮市整潔市容及友善形象。

花蓮市公所指出，清潔隊與工程隊已於北濱外環道兩端出入口設置三角錐，並正式封道施工，現場安排專人指揮交通，引導用路人改道行駛，確保作業順利進行。魏嘉彥上午偕同清潔隊長吳慶展前往現場視察，向辛勞投入養護工作的清潔隊員表達感謝與慰勉。

廣告 廣告

「施工期間造成不便，敬請市民多加體諒。」魏嘉彥也感謝交通部航港局每年提供經費補助，北濱外環道是市區重要交通幹道，市公所每年定期辦理清洗與機械設施檢測，藉由一次性全面改善，提升道路安全與使用品質；同時也希望在新年前完成大掃除，讓用路人感受到清爽舒適的市容。

魏嘉彥指出，本次養護作業除路面清洗外，也由建設課同步進行機械設施保養與檢修，以及標線重新繪設。施工期間請用路人配合改道行駛海濱街及北濱街；另為維護交通安全，外環道封閉期間，養護期間的每日晚間8時至翌日上午8時，15噸以上貨車禁止進入北濱街及海濱街，違者將依法開罰。

此外，花蓮公所清潔隊此次動員清潔隊與工程隊共20多人，出動洗街車、清溝車、資源回收車及高空舉升車等多項機具，全面投入作業。魏嘉彥強調，配合國家清潔週與年節前整備，期盼透過公共設施年度大掃除，讓市民與遊客共同感受到花蓮市整潔、友善的城市形象。

照片來源：花蓮市公所

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

秉持「有需求就開辦」 花蓮教育處續推公托延長加托服務

花蓮縣國民黨部建請中央徵召或提名參選縣長 游淑貞致謝：必不負所托

【文章轉載請註明出處】