北火熊攜手耶誕老公公 20日快閃海科館

海科館北火熊及聖誕老公公驚喜快閃，贈送限量聖誕小禮。（海科館提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

國立海洋科技博物館（海科館）在歲末年終之際，特別推出「暖冬聖誕」系列活動，為來訪遊客增添節慶溫馨與驚喜，海科館人氣吉祥物「北火熊」將攜手「耶誕老公公」，於十二月二十日（六）及十二月二十五日（四）兩天在主題館區驚喜快閃，只要民眾與他們合影拍照，即可獲贈限量耶誕小禮，傳遞節日溫暖與歡樂。

海科館館長王明源表示，活動是希望透過北火熊與耶誕老公公的驚喜現身，讓所有參與者在寒冬中感受到海科館的用心與溫馨祝福，遊客只要在活動當日於館內遇見這兩位特別嘉賓，即有機會獲得館方精心設計的限量耶誕小禮。海科館作為推廣海洋教育的重要場域，巧妙地將節慶元素融入參訪體驗，希望民眾也能在溫暖的節慶氛圍中，認識海洋生態、學習環境保育的重要性，進而啟發對海洋永續的關懷與行動力。

除了充滿溫馨的節慶活動，海科館同時推出超值優惠，於十二月二十日、十二月二十一日及十二月二十五日三天，民眾只要購買「主題館＋特展」套票，即能享有「兩人同行、一人免費」的特別優惠，套票包含常設展區，以及現熱門展出特展。