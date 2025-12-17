北火熊、聖誕老公公驚喜快閃海科館！民眾合照就拿精美好禮

國立海洋科技博物館在歲末年終之際，特別推出「暖冬聖誕」系列活動，為來訪遊客增添節慶溫馨與驚喜，海科館人氣吉祥物「北火熊」將攜手「聖誕老公公」，於12月20日及12月25日兩天在主題館區驚喜快閃，只要民眾與他們合影拍照，即可獲贈限量聖誕小禮，傳遞節日溫暖與歡樂。

國立海洋科技博物館在歲末年終之際，特別推出「暖冬聖誕」系列活動。圖：海科館提供

海科館長王明源表示，此次活動是希望透過北火熊與聖誕老公公的驚喜現身，讓所有參與者在寒冬中感受到海科館的用心與溫馨祝福，遊客只要在活動當日於館內遇見這兩位特別嘉賓，即有機會獲得館方精心設計的限量聖誕小禮。海科館作為推廣海洋教育的重要場域，巧妙地將節慶元素融入參訪體驗，希望觀眾也能在溫暖的節慶氛圍中，認識海洋生態、學習環境保育的重要性，進而啟發對海洋永續的關懷與行動力。

廣告 廣告

除了充滿溫馨的節慶活動，海科館同時推出超值優惠，於12月20日、12月21日及12月25日三個指定日期，民眾只要購買「主題館＋特展」套票，即能享有「兩人同行、一人免費」的特別優惠。套票包含常設展區，以及現正熱門展出的特展，帶您進入神祕的深海世界，揭開科學界藏著的海洋奧秘；或是展開一場超乎想像的未來探險，一同思考人類在氣候變遷下的超級任務。

歡迎民眾把握此次難得的「暖冬聖誕」套票優惠，規劃一趟結合知識學習與佳節歡樂的海洋探索之旅。透過主題館的常設展區、多檔熱門特展以及豐富的互動體驗，讓大家在歡樂節慶中深入認識海洋生態、啟發環境保育意識，留下難忘的節日回憶，更多活動相關訊息請上官網查詢。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

日人來台掃QRcode填入國登記表遭詐？移民署清查結果曝

桃市教育局舉辦桃園車站考古遺址研習 獲教師熱烈回響