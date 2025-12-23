北環段拚120年完工 工期挑戰多

台北市長蔣萬安（前中）23日視察環狀線北環段及東環段北段工程進度，了解目前施工現況及交通維持措施。（郭吉銓攝）

台北市捷運局戮力推動「捷運6線齊發2.0」，市長蔣萬安23日赴士林區志成公園視察環狀線北環段Y27站及東環段北段施工進度，捷運局表示，目前工程進度30％，已在施作連續壁，預計民國120年完工。蔣萬安強調，捷運建設就是對台北最重要的投資，他期盼能盡早完成如日本山手線般便利的路網。

北環段全長約14.93公里，共有12站體、1座地下機廠，路線含跨雙北地區，從新北產業園區、蘆洲出發，進入台北市區後，沿線經過士林社子、中正路、至善路，最後至大直北安路劍南路站銜接東環段，與文湖線交會轉乘。

捷運局第一區工程處長程道信表示，工程期間為避免影響車流，採用多階段施工，車道維持各3線道，同時保留1.5公尺人行道、公車站牌及垃圾車停等區域。

他指出，北環段完工後，從新北產業園區到士林將從原本49分鐘大幅縮短至28分鐘，但Y27站施工極具挑戰，不僅有複雜老舊管線，沿途都屬於軟弱地質，目前正在施工連續壁，會加強施工監測。

程道信說，東環段北段Y29到Y32站已決標，預計明年上旬舉辦開工典禮，Y32到Y34站正在公告招標，分別預計1月底、2月決標，這些路線都能直抵內湖科技園區核心區域，屆時在內科都能5分鐘內步行至捷運站。

蔣萬安表示，前市長黃大洲曾告訴他，市長要選不好做、不容易做、很困難的事全力以赴，捷運建設就是對於台北這座百年城市最重要、關鍵的投資。

他指出，過去3年市府持續推動捷運建設，包括北環段、南環段全面動工，對解決內湖塞車問題的東環段也兌現承諾，在上任後2年內順利動工，萬大線電聯車也陸續從海外運抵台灣並做測試，預計民國116年底能夠順利營運，還有史上最艱難的捷運工程信義東延段也進入最後衝刺，希望能夠如期在明年第一季通車。

蔣萬安強調，捷運工程是「今天不做明天就會後悔」的關鍵投資，期盼未來可以打造如同日本山手線的環形路網及多點多層轉乘系統，這些都代表市府對於捷運興建及綠運輸推動的決心，不只帶來交通便利，更希望打造宜居永續的環境。