北瓦尾牙》吳東進揭轉型大計：拚當能源安全公司，強化台灣電力韌性

上市公司大台北區瓦斯今（22）日晚上舉辦旺年會，董事長吳東進致詞時談到，大台北瓦斯將不再只是單純的天然氣供應商，「我們正積極推廣 SOFC（固態氧化物燃料電池）」，以強化台灣的電力韌性。能源安全將是北瓦未來的核心戰場。

據了解，大台北瓦斯已透過100%持股的百勳投資公司，於今年1月13日成立台灣永光能源公司，以協助醫療機構、AI企業、豪宅、社區......等等，建置固態氧化物燃料電池，吳東進說：「這不僅是為了因應氣候變遷，更是為了強化台灣的電力韌性。」

擔任台灣永光能源董事長的新光醫院副院長洪子仁解釋，以新光醫院為例，每個月用電容量約3900KW，一個SOFC燃料基載發電系統為650KW，兩個機組加起來有1300KW，等於承擔新光醫院3分之1的用電量。建造兩個機組的SOFC約需60坪大的面積，假設使用20年，建造與維修成本約2億～3億元。若能克服目前導入成本偏高的挑戰，未來發展前景不可限量。

瓦斯發電，吳東進擘劃北瓦新方向

國內有24家瓦斯公司，吳東進控有大台北與新海兩家，都是上市公司，服務的台北市與新北市瓦斯用戶合計達400萬戶。吳東進說，憑藉這400萬戶的龐大網絡，未來若能與其他22家瓦斯公司合作，等於對國內23家醫學中心全覆蓋，透過瓦斯發電、利用既有管網，「我們有能力為醫院、全省豪宅、社區、AI企業提供24小時不間斷的基載電力。」

吳東進感性指出，大台北瓦斯正從「供應溫暖」進化為「守護安全」的能源公司，將穩定的電力精準送到每一個需要的地方。面對全球能源轉型的變局，大台北瓦斯絕對不能只守舊，而是需要創新與改變。

永續先行者， 18 年前催生永續能源基金會

吳東進是國內能源轉型與永續的先行者，早在2007年，他就透過大台北瓦斯公司率先出資3000萬元，加上關係企業新光人壽、新光保全及他個人，共同集資1億元，成立財團法人台灣永續能源研究基金會（TAISE），並且邀請當時已經卸下公職的外交部前部長簡又新擔任基金會董事長。吳東進說，他上周才參加簡又新的新書《又新永續》發表會，倆人有超過55年的情誼。

當時的台灣，永續還是個陌生的詞，但在台灣永續能源研究基金會始終堅持「對接國際標準」的自我要求下，18年多下來，該基金會頒發的企業永續獎，已經成為國內ESG領域最具影響力的獎項。

大台北區瓦斯公司董事長吳東進22日出席北瓦旺年會，談及2007年10月31日於大台北瓦斯大樓成立財團法人台灣永續能源研究基金會（TAISE）的歷程。（北瓦提供）

吳東進說，當時投入的這筆資金，證明了大台北瓦斯在 18 年前，就已經具備了超越當代的環境責任感。看到全台灣每年有上千家單位，包括金融、科技、學校、醫院及政府機構，響應永續報告書的揭露，超過GDP 85 %的企業，每年都在為爭取企業永續獎TCSA（Taiwan Corporate Sustainability Awards）努力，「這一切的起點，都有我們大台北瓦斯的一份功勞。」

點子王熱衷科技，期許馬年業績火紅

大台北瓦斯今晚的旺年會，席開43桌，吳東進一開始致詞時就展現進董風格，用閩南語、很應景地說：「外面冷嘰嘰，裡面燒滾滾，大家來到會場應該都感受到今年最強寒流的威力。但在我們瓦斯業有一句應景的行話：『越冷越旺！』天氣越冷，家家戶戶對熱水與暖氣的需求就越高，我們的瓦斯就賣得更好。看到今晚席開 43桌、熱氣騰騰的盛況，我相信這預示著我們馬年的業績一定會紅紅火火、氣勢如虹。」

熱衷科技、素有「點子王」封號的他，在結束致詞前，特地引用特斯拉創辦人Elon Musk（馬斯克）今年在拉斯維加斯消費電子展（CES）的一段話做為結語。「我們在天空中有一個巨大的核融合反應爐，那就是太陽。它每天準時出現，提供無窮無盡的能量。人類的任務，就是學會如何更有效率地捕捉並轉化這些來自天空中的能量。」這是他對馬斯克胸懷大志的肯定，也是對北瓦同仁永保創新的期許。

