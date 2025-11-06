北登機廊廳內裝搶先看！柔光橘調美翻 新座椅附插座「年底從這登機」

記者李育道／桃園報導

交通部長陳世凱近期多次前往視察，並搶先曝光內部裝潢。（圖／陳世凱臉書）

為紓解桃園機場旅客壅塞問題，第三航廈擴建工程正如火如荼進行，整體預計於2027年完工。其中「北登機廊廳」將率先啟用，預計年底開放使用，新增8個登機門，為桃機運能提升邁出關鍵一步。交通部長陳世凱近期多次前往視察，並搶先曝光內部裝潢。

未來旅客將在第二航廈辦理報到，再經由連通道前往北登機廊廳登機。（圖／陳世凱臉書）

從影片中可見，北登機廊廳整體以溫潤柔光橘為主色調，搭配上千組大型特色燈具，營造出明亮寬闊的空間氛圍。新設施也全面升級，包括無障礙服務、接駁鈴系統與智慧化導引螢幕，旅客按下牆上的愛心鈴，即可啟用航廈內接駁車服務，而登機門導覽則改為大螢幕顯示，資訊更清晰易辨。

整體空間明亮寬敞，兼具科技感與人性化設計。（圖／陳世凱臉書）

無障礙服務、接駁鈴系統與智慧化導引螢幕，旅客按下牆上的愛心鈴，即可啟用航廈內接駁車服務。（圖／陳世凱臉書）

候機區座位全面更新，椅墊材質舒適且防潑灑，不怕飲料打翻染色；每個座位區也設有插座，方便旅客充電。整體空間明亮寬敞，兼具科技感與人性化設計。未來旅客將在第二航廈辦理報到，再經由連通道前往北登機廊廳登機。

陳世凱表示，北登機廊廳內外裝修已進入最後階段，系統測試同步進行中。完工後將新增8個登機門與更寬敞的候機空間，提升航班調度彈性，也讓旅客候機體驗更舒適，「對整個航廈運作將有顯著助益」；主體第三航廈與南登機廊廳則預計於2027年啟用。

登機門導覽則改為大螢幕顯示，資訊更清晰易辨。（圖／陳世凱臉書）

候機區座位材質舒適且防潑灑，並設有插座，方便旅客充電。（圖／陳世凱臉書）

在設計理念上，第三航廈融入台灣山脈意象，導入科技化安檢與數位化通關流程，並結合綠建築概念，預估每年可容納4,500萬人次。由於整體樓地板面積達16萬3千坪，啟用後可望大幅改善桃機壅塞現況。

