北社稱「不副署」是維護國家正常運作 藍：憲法怎麼讀的？應回去重修

國民黨發言人江怡臻。國民黨提供



記者周志豪／台北報導

賴政府操作「不副署」逼在野黨推倒閣案惹議，親綠台灣北社卻聲援稱不副署是維護國家運作正常方式。國民黨發言人江怡臻今反批，北社說制度性煞車前應先搞清楚邏輯，若自行定義、曲解制度，就是跟總統賴清德一樣賴皮。

江怡臻說，行政院長不副署、拒絕總統依法公布的法令，是行政院打臉總統，行政院長應主動下台，這件事與國會完全沒關；反酸民進黨再次讓世界看見台灣，當世界各民主國家避免行政權壓制立法權，唯獨台灣民進黨逆風而行。

廣告 廣告

江怡臻表示，解鈴還須繫鈴人，不副署或倒閣都是民進黨的政治操作、口水戰，民進黨不副署部公布不執行都是賴清德一人操控，與倒閣沒有關係，不應混為一談。

律師葉慶元也揶揄，北社聲援讓人錯愕，民進黨這些教授知識水準比1908年的滿清知識份子還不如，簡直是笑話，國會通過的法令國家元首可以審核？憲法怎麼讀的？應回去重修。

葉慶元說，1908年滿清提出欽定憲法大綱，居然主張皇帝有法律通過的審核權，當時引發群情沸騰與滿清知識分子質疑。

葉慶元表示，財劃法修了兩次，第一次已公布生效，立法院第二次修正只是把沒講清楚的講清楚，就算第二次條文不公布，行政院也有義務依已公布條文撥款給地方，不執行就是明確違法，說倒閣是欲加之罪何患無辭。

江怡臻質疑，賴清德為何不敢公布立院三讀通過法令，卻推免洗筷行政院長背鍋，為行政院長卓榮泰感到委屈，遇到政治渣男賴清德，為賴這個民主刺客葬送台灣多年來好不容易走過來的民主。

江怡臻引述哈佛大學教授出版的《民主國家如何死亡》一書表示，民選獨裁者顛覆民主的方式是，在法院等中性機構安插人馬或武器化，收買媒體與民間部門，壓迫民間部門閉嘴，改寫政治規則讓政治賽局不利於對手。

江怡臻說，該書中指民主刺客運用民主機制夾殺民主，會拒絕接受民主遊戲規則、否定對手的正當性、容忍鼓勵暴力、剝奪對手自由，這些對照當前台灣，有濃厚即視感。

江怡臻表示，台灣民主正在被賴清德刺殺中，賴不副署、喊在野獨裁，就是為倒閣後以司法及行政資源確保完全執政，若沒有就繼續罷免、不副署直到民進黨選贏為止；要全綠的大法官，直到立院修出民進黨想要的法律。

江怡臻說，賴清德操作以民主否決民主，在民進黨長期執政下，台灣已經進入ICU（加護病房），若2026、2028不用選票給民進黨教訓，之後民主專制的賴會繼續剝奪中華民國引以為傲的民主與自由。

更多太報報導

綠操作不副署逼在野推倒閣案 律師：賴、卓唱違憲雙簧推「帝制」

回嗆賴清德！鄭麗文「在野沒辦法獨裁」：就像男人不會生小孩

批賴清德正拆解憲政秩序 鄭麗文：將法治帶回人治、民主帶向獨裁