北社等10多個民團挺行政院採「不副署」：是制度性必要煞車非政治對抗

[Newtalk新聞] 近期立法院藍白多數聯手推動多項重大修法，引發爭議，台灣北社今（18）日與民進黨立委、10個民間團體召開記者會，痛批相關法案不僅立法過程粗糙、內容失衡，更已實質衝擊我國憲政秩序、財政紀律與世代正義，使國家治理面臨前所未有的制度風險。

台灣北社、中社、客社、立委林楚茵、范雲、台灣之友會、彭明敏基金會、陳文成基金會、台灣教授協會、 台灣教師聯盟、台灣島永續發展協會、台灣21世紀婦女協會、台灣蕃薯藤協會、濟南基督長老教會、基隆公民團體 、福爾摩莎人文關懷協會、成大台灣文學系學生舉行「公民社會齊發聲，共同守護民主憲政」記者會。

出席團體聲援行政機關依法採取「不副署」或「保留執行」等憲政防衛作為，強調這並非政治對抗，而是避免違憲狀態立即發生、維護國家正常運作的必要制度性煞車；這些憲政防衛措施並非終局解方，而是防止惡法造成不可逆傷害的必要過渡。真正的制度出路，仍須回到憲法法庭的違憲審查，或依憲政機制將重大爭議交由人民最終仲裁。

台灣北社羅浚晅社長表示，近期立法院的問題，早已不只是單一法案的好壞，而是立法權是否仍受憲政節制，這樣的立法模式，清楚呈現出三個特徵：獨霸、獨斷、獨行。仗恃席次多數，未經充分討論與專業研議，即將重大法案逕送表決，把立法權當成單向輸出的權力工具。

羅浚晅說明，所謂獨斷，是拒絕行政部門協商、不回應社會質疑，也不修正關鍵爭議條文，二、三讀一氣呵成；所謂獨行，則是不顧整體國家治理結構，持續從中央政府挖走關鍵財政資源，卻未提出國防、社福與跨世代財政責任的完整配套。這樣的立法，即使形式上符合法定表決程序，實質上已背離民主憲政的精神。

他強調，憲政國家的危險，從來不在於誰執政、誰在野，而在於是否還承認權力必須被制衡。當立法權拒絕自制，行政體系依法採取不副署或保留執行等憲政防衛作為，並非政治對抗，而是避免國家立即陷入違憲狀態的制度性煞車。行政權並非立法權的被動執行者，而是對憲法與公共利益負有忠誠義務的憲政角色。民主不是成王敗寇，憲政也不是多數的武器。當獨霸、獨斷、獨行被包裝成立法常態，我們失去的，將不只是幾條法律，而是整個民主體制的底線。

林楚茵指出，藍白以人數優勢強行推動爭議修法，跳過委員會審查、壓縮討論程序，封堵憲政救濟管道，已使民主制度的制衡機制嚴重受損，形成實質的「立法霸權」。這不只是政黨對立，而是一場正在發生的憲政危機。

她盤點過去2年，藍白聯手強行通過國會擴權法案，遭憲法法庭宣告違憲；同時亂砍國防預算、阻擋軍購，卻又推動返年改與財政劃分法，迫使國家大幅舉債、加速退休基金破產，所有財務風險最終都由全民承擔。更嚴重的是，行政院提出的國防法案、財劃法配套與特別預算，長期被阻擋在程序委員會外，連進入實質審查與討論的機會都沒有。總預算自9月送進立法院，至今仍無法審議，恐導致治水工程、AI 建設與育兒補助等重要民生政策被迫延宕。

林楚茵痛批，藍白刻意提高憲法救濟門檻、阻擋大法官提名，癱瘓憲法法庭運作，使所有制度性制衡機制形同失靈。在此情況下，行政院長依法選擇不副署，並非所謂的獨裁，而是在憲政防線全面受壓下，守護憲法與國家正常運作的最後手段。民主不是多數暴力，憲法更不能缺席。守住制度底線，需要公民社會共同站出來。

范雲直言，這次的決定在憲政史上是一場勝利，但同時也是一個「不得已的選擇」，原本民主憲政體制中，用來阻止國會失序的各種制度性剎車，已被一一拆除。行政院長提出復議，卻連到立法院報告、說明的機會都沒有；憲法法庭更已遭藍白實質癱瘓400多天，最關鍵的司法制衡完全失靈。在這樣的情況下，行政院長依法行使不副署權，正如同在列車煞車系統全面故障時，啟動最後一道「手剎車」。

范雲說，手剎車從來不是日常選項，而是為了防止列車失速、衝向懸崖的最後防線。憲法正是賦予行政院在國會多數霸凌、制度全面失衡時，啟動這項合法且必要的防衛機制。為何說這是一輛「失速的國會列車」？因為在面對中國對台灣日益升高的軍事威脅時，一方面要積極進行國會外交，爭取民主盟友支持；另一方面，也必須向國際社會證明，台灣有決心強化國防、守護民主。行政體系被迫「斷手斷腳」，這不只是憲政危機，更是國家安全的重大風險。許多憲法學者與法律專業者站出來指出，這正是用民主來防衛民主的最後手段。也唯有公民社會共同站出來，才能擋下這輛失速的國會列車，守住台灣的未來。

台灣政治研究學者陳文甲教授提及，行政權並非立法權的附庸，而是直接對憲法與公共利益負責。當法律內容彼此衝突、破壞制度穩定，甚至危及國家安全與財政永續時，節制執行正是履行憲政守門人的責任。面對可能摧毀憲政體制的力量，國家不能退讓，民主不能失守，這是所有台灣公民共同的選擇。

成大台灣文學系吳冠陞説，他除了是學生，也是家裡工廠的一名「黑手」，在充滿油污噪音的環境，他學到的第一件事就是：機器若沒有安全裝置，運轉起來會殺人。而藍白正在瘋狂地拆除台灣民主的「安全裝置」，憲法法庭，就是國家的緊急停止按鈕，是人民權利的最後一道護欄。藍白修惡《憲法訴訟法》，刻意提高門檻，讓大法官無法開庭，這是把那層保護人民的「護蓋」拆掉。

他直言，面對失控暴衝的立法機器，行政院長挺身而出，拒絕為違憲的法案背書，藍白罵這是獨裁，但他認為這是負責任，就像工廠機器故障冒火花，操作員就該切斷電源！他全力支持行政院守護這條防線。更可惡的是，這群人還掏空我們的未來，擋下公教年金改革進程，把龐大的債務留給下一代，「這是在吃我們的肉，喝我們未來的血！這是『世代搶劫』」，「我今年19歲，沒有投票權，但我可以用我的聲音發出警告：不要拆掉台灣的安全裝置；我們或許現在沒有票，但我們有眼睛，會記住誰在守護台灣，誰在出賣台灣」。

