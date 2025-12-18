北社等10多個民團挺行政院採「不副署」：是制度性必要煞車非政治對抗
[Newtalk新聞] 近期立法院藍白多數聯手推動多項重大修法，引發爭議，台灣北社今（18）日與民進黨立委、10個民間團體召開記者會，痛批相關法案不僅立法過程粗糙、內容失衡，更已實質衝擊我國憲政秩序、財政紀律與世代正義，使國家治理面臨前所未有的制度風險。
台灣北社、中社、客社、立委林楚茵、范雲、台灣之友會、彭明敏基金會、陳文成基金會、台灣教授協會、 台灣教師聯盟、台灣島永續發展協會、台灣21世紀婦女協會、台灣蕃薯藤協會、濟南基督長老教會、基隆公民團體 、福爾摩莎人文關懷協會、成大台灣文學系學生舉行「公民社會齊發聲，共同守護民主憲政」記者會。
出席團體聲援行政機關依法採取「不副署」或「保留執行」等憲政防衛作為，強調這並非政治對抗，而是避免違憲狀態立即發生、維護國家正常運作的必要制度性煞車；這些憲政防衛措施並非終局解方，而是防止惡法造成不可逆傷害的必要過渡。真正的制度出路，仍須回到憲法法庭的違憲審查，或依憲政機制將重大爭議交由人民最終仲裁。
台灣北社羅浚晅社長表示，近期立法院的問題，早已不只是單一法案的好壞，而是立法權是否仍受憲政節制，這樣的立法模式，清楚呈現出三個特徵：獨霸、獨斷、獨行。仗恃席次多數，未經充分討論與專業研議，即將重大法案逕送表決，把立法權當成單向輸出的權力工具。
羅浚晅說明，所謂獨斷，是拒絕行政部門協商、不回應社會質疑，也不修正關鍵爭議條文，二、三讀一氣呵成；所謂獨行，則是不顧整體國家治理結構，持續從中央政府挖走關鍵財政資源，卻未提出國防、社福與跨世代財政責任的完整配套。這樣的立法，即使形式上符合法定表決程序，實質上已背離民主憲政的精神。
他強調，憲政國家的危險，從來不在於誰執政、誰在野，而在於是否還承認權力必須被制衡。當立法權拒絕自制，行政體系依法採取不副署或保留執行等憲政防衛作為，並非政治對抗，而是避免國家立即陷入違憲狀態的制度性煞車。行政權並非立法權的被動執行者，而是對憲法與公共利益負有忠誠義務的憲政角色。民主不是成王敗寇，憲政也不是多數的武器。當獨霸、獨斷、獨行被包裝成立法常態，我們失去的，將不只是幾條法律，而是整個民主體制的底線。
林楚茵指出，藍白以人數優勢強行推動爭議修法，跳過委員會審查、壓縮討論程序，封堵憲政救濟管道，已使民主制度的制衡機制嚴重受損，形成實質的「立法霸權」。這不只是政黨對立，而是一場正在發生的憲政危機。
她盤點過去2年，藍白聯手強行通過國會擴權法案，遭憲法法庭宣告違憲；同時亂砍國防預算、阻擋軍購，卻又推動返年改與財政劃分法，迫使國家大幅舉債、加速退休基金破產，所有財務風險最終都由全民承擔。更嚴重的是，行政院提出的國防法案、財劃法配套與特別預算，長期被阻擋在程序委員會外，連進入實質審查與討論的機會都沒有。總預算自9月送進立法院，至今仍無法審議，恐導致治水工程、AI 建設與育兒補助等重要民生政策被迫延宕。
林楚茵痛批，藍白刻意提高憲法救濟門檻、阻擋大法官提名，癱瘓憲法法庭運作，使所有制度性制衡機制形同失靈。在此情況下，行政院長依法選擇不副署，並非所謂的獨裁，而是在憲政防線全面受壓下，守護憲法與國家正常運作的最後手段。民主不是多數暴力，憲法更不能缺席。守住制度底線，需要公民社會共同站出來。
范雲直言，這次的決定在憲政史上是一場勝利，但同時也是一個「不得已的選擇」，原本民主憲政體制中，用來阻止國會失序的各種制度性剎車，已被一一拆除。行政院長提出復議，卻連到立法院報告、說明的機會都沒有；憲法法庭更已遭藍白實質癱瘓400多天，最關鍵的司法制衡完全失靈。在這樣的情況下，行政院長依法行使不副署權，正如同在列車煞車系統全面故障時，啟動最後一道「手剎車」。
范雲說，手剎車從來不是日常選項，而是為了防止列車失速、衝向懸崖的最後防線。憲法正是賦予行政院在國會多數霸凌、制度全面失衡時，啟動這項合法且必要的防衛機制。為何說這是一輛「失速的國會列車」？因為在面對中國對台灣日益升高的軍事威脅時，一方面要積極進行國會外交，爭取民主盟友支持；另一方面，也必須向國際社會證明，台灣有決心強化國防、守護民主。行政體系被迫「斷手斷腳」，這不只是憲政危機，更是國家安全的重大風險。許多憲法學者與法律專業者站出來指出，這正是用民主來防衛民主的最後手段。也唯有公民社會共同站出來，才能擋下這輛失速的國會列車，守住台灣的未來。
台灣政治研究學者陳文甲教授提及，行政權並非立法權的附庸，而是直接對憲法與公共利益負責。當法律內容彼此衝突、破壞制度穩定，甚至危及國家安全與財政永續時，節制執行正是履行憲政守門人的責任。面對可能摧毀憲政體制的力量，國家不能退讓，民主不能失守，這是所有台灣公民共同的選擇。
成大台灣文學系吳冠陞説，他除了是學生，也是家裡工廠的一名「黑手」，在充滿油污噪音的環境，他學到的第一件事就是：機器若沒有安全裝置，運轉起來會殺人。而藍白正在瘋狂地拆除台灣民主的「安全裝置」，憲法法庭，就是國家的緊急停止按鈕，是人民權利的最後一道護欄。藍白修惡《憲法訴訟法》，刻意提高門檻，讓大法官無法開庭，這是把那層保護人民的「護蓋」拆掉。
他直言，面對失控暴衝的立法機器，行政院長挺身而出，拒絕為違憲的法案背書，藍白罵這是獨裁，但他認為這是負責任，就像工廠機器故障冒火花，操作員就該切斷電源！他全力支持行政院守護這條防線。更可惡的是，這群人還掏空我們的未來，擋下公教年金改革進程，把龐大的債務留給下一代，「這是在吃我們的肉，喝我們未來的血！這是『世代搶劫』」，「我今年19歲，沒有投票權，但我可以用我的聲音發出警告：不要拆掉台灣的安全裝置；我們或許現在沒有票，但我們有眼睛，會記住誰在守護台灣，誰在出賣台灣」。
更多Newtalk新聞報導
高虹安論文案敗訴 網轟藍白雙標：未審先判叫林智堅退選 法院認證抄襲仔繼續選
高虹安論文抄襲判賠 議員諷：司法死而復生後會不會又死了？記得薪水要捐喔
其他人也在看
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 7 小時前 ・ 61
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 9 小時前 ・ 7
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 9
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 2
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 22 小時前 ・ 54
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 91
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 32
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 146
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 9 小時前 ・ 99
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 39
香油和麻油差在哪？營養師1秒破解 選錯恐害身體發炎
天氣冷颼颼，蓉媽咪營養師健康寶典分享，特別準備「麻油煎蛋＋薑汁花生湯圓+香鬆飯糰」給孩子們當早餐，沒想到大獲好評。但就有人好奇問：「麻油會不會太燥啦？」、「香油、麻油一樣嗎？」 香油vs麻油到底差在哪？ ．香油（一般以白芝麻油調和其他油品）香氣淡、顏色淺，可用來增添香氣、提味。市面上的香油為了降低成本，會加入其他油，如大豆油或其他油來調和以降低成本。大豆油的「Omega-6脂肪酸」含量高，攝取過量容易造成身體發炎。成分挑選「純白芝麻油」最佳，若想買調和的香油，建議仔細查看營養成分再決定是否購買。．純麻油（黑芝麻油）黑芝麻壓榨出來的油品，香氣濃郁、油質更穩定。非常適合爆薑、煎蛋、燉湯，是麻油雞的靈魂味道！ 純麻油其實很營養？ 中醫的觀點指出，麻油性味甘平，有潤燥滑腸、滋養肝腎的功效。適合體質虛弱者滋補，也可用於緩解落髮、失眠或便秘等症狀。 吃麻油容易燥熱？ 因為麻油常搭配「老薑」與「米酒」吃，老薑與米酒屬性偏熱，故麻油容易給人有溫補、燥熱的觀感。 麻油的營養價值？ 1、脂肪酸組成符合人體營養需求，同時含單元不飽和脂肪酸（如油酸）與多元不飽和脂肪酸油酸（如：亞麻油酸、次亞麻油酸）。 ．油酸常春月刊 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4
止咳化痰粉「小鳥粉」要泡水嗎？藥師解答了
[NOWnews今日新聞]秋冬流感季，不少人感染流行性感冒，或是因溫差變化大開始有咳嗽症狀，而自行前往藥局買化痰粉，其中知名的「小鳥粉」Acetylcysteine化痰粉，有一派人認為是直接入口，另一...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 5
范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光
台灣偶像男團始祖「小虎隊」三位成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋近年都在中國發展，蘇有朋還為今年中國電影金雞獎擔任主持人，不過網友挖出他與中國男星范世錡過往的擁抱合照，因范世錡捲入于朦朧命案，一張照片瞬間掀起討論。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 10
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 554
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 62