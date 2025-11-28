北社籲強化「台灣之盾」 團結台灣

中國加速推動「武統台灣」布局，並以「一國兩制台灣方案」作為強制性統一工具，引發民間團體對台灣安全局勢的高度警戒。台灣北社今（28）日在立法院舉行「守護民主台灣、反制強制統一：台灣之盾×全民國家防衛體系」記者會，呼應賴清德總統最新提出的「守護民主台灣」行動方案，並主張建立民間版「台灣之盾」，強化社會韌性。

台灣北社指出，中國近年透過軍事威嚇、法律戰、心理戰及輿論戰多方施壓，台灣面臨前所未有的複合式國安威脅。賴總統日前明確宣示「一國兩制台灣方案」是台灣不可碰觸的紅線，並將強化跨國合作、建立受害者通報機制與嚴懲在地協力者，以全面反制中國跨境恫嚇。台灣北社表示肯定，並稱這是現階段最完整、最堅定的「民主台灣」敘事。

台灣北社社長羅浚晅強調，過去一年中國全面加壓台灣，從軍機繞台到假訊息滲透，意圖蠶食台灣主權。然而最令人憂心的是，國內有部分在地協力者配合北京論述，主張「武力統一」、「和平協議」甚至附和「一國兩制」。他直言：「這不是政治立場不同，而是直接破壞台灣人的生活方式，危及全民安全。」

羅浚晅指出，部分國民黨高層仍沉溺於過時中國敘事，忽略台灣所面臨的真實威脅。他表示，今天遭威脅的是全體台灣人民，而「在地協力者的行為讓每一位國民都成為受害者」。

他呼籲政府依法行政、嚴懲協力中國的行為者，並對明顯配合境外勢力破壞民主秩序者依國安法制追訴；對利用台灣的自由環境危害國家的個案，應撤銷居留、遣返出境。他強調：「這不是打壓異己，而是民主社會最基本的自我防衛。」

羅浚晅同時表示，全力支持政府推動「台灣之盾」國防體系，並指出「盾」象徵守護，而非挑釁。他說，台灣如同日本、南韓、菲律賓等民主國家，必須在區域劇變中強化自我防衛，避免中國誤判。「真正以武力相逼的從來不是台灣，而是中國。」



他最後強調：「這不是統獨之爭，而是自由與不自由的選擇。唯有團結，才能讓侵略者明白：台灣不是可被犧牲的邊陲，而是2300萬人的共同家園。」

彭明敏文教基金會董事長楊黃美幸指出，歷史上的國共談判、香港《中英聯合聲明》，以及西藏《十七條協議》等案例皆證明，中國的「和平承諾」缺乏約束力，最終成為擴張手段。她強調：「沒有保障的和平，只是陷阱。」並呼籲台灣拒絕接受中國框架。

台灣教師聯盟理事長潘威佑強調，民主教育與民防技能是「台灣之盾」的核心。他說：「沒有民主意識，再強國防也可能從內部被瓦解。」並主張在校園制度化媒體素養與假訊息辨識等課程，以提升社會抵抗認知戰的能力。

開南大學副校長陳文甲則表示，賴總統的方案象徵台灣正式邁入「民主防禦與科技防衛並進」的新階段。他說，政府規劃以特別預算強化防空與不對稱作戰體系，是「以實力換取和平」的必要路徑。

基隆公民團體代表 Kevin 則引用北約與歐洲國家例子，強調國防投資是國際趨勢。他表示，波蘭、捷克等國家積極提升國防比率，並認為台灣不能落後，「唯有實力，才能止戰」。

台灣北社最後呼籲，全民、朝野政黨都應站在台灣立場上，支持國家防衛，拒絕假和平，不成為中國的在地協力者。