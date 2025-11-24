北社與日本政團高層對話 重申「台灣有事即日本有事」

台灣北社22日下午與由日本東京都狛江市議會議員辻村上率領的「日本產經文教訪問團」舉行交流會談，雙方針對區域安全、民防教育、民主價值以及台日未來合作方向展開深入討論，顯示台日民間在安全與產經層面的合作正邁入新階段。

此次訪團由10名來自企業、產業及文教界的日本代表組成。會中，台灣北社社長羅浚晅指出，當前亞太局勢因中國威權擴張、認知作戰與軍事壓力而快速變化，台日基於民主價值與共同生活方式，自然形成「共同命運體」。他引述日本首相高市早苗在國會的發言指出，「台灣有事可能構成日本的存亡危機事態」，反映日本已將台海安全視為自身核心國安議題。

羅浚晅表示，台灣北社長期推動「台灣之盾」全民民防教育，並建議台日可在四大領域深化合作，包括：共同防制威權滲透與假訊息、強化民主與國家認同教育、強調國防與產業安全連動性，以及推動雙方民間在民防、教育與文化上的制度化合作。他強調，日本地方議員與產經界的參與，將使台日民間安全合作更具深度與廣度。

辻村上議員則表示，日本面對中國威脅時愈發重視「國民保護（民防）教育」，並希望透過此行了解台灣社會如何建立民間防衛意識，作為日本地方政策的重要參考。他認為台日未來在民防教育、區域安全、文化與青年交流上具有高度成長空間，並期待建立長期合作平台。

雙方會中也達成初步共識，包括：推動台日民間民防教育合作機制、建立民主韌性交流平台、強化共同史觀與價值教育，以及促進產業、文化與青年層面的交流合作。

羅浚晅會後強調，台日關係正處於歷史最緊密時刻，民間力量必須走在政府前面，透過信任與合作來共同守護民主與和平。

台灣北社表示，此次會談是台日民間在安全、文教、產經與價值認同比以往更全面的一次交流，未來將持續推動具體合作，成為台日民主夥伴關係的重要支柱。