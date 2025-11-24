北社與日本政團高層對話 重申「台灣有事即日本有事」
台灣北社22日下午與由日本東京都狛江市議會議員辻村上率領的「日本產經文教訪問團」舉行交流會談，雙方針對區域安全、民防教育、民主價值以及台日未來合作方向展開深入討論，顯示台日民間在安全與產經層面的合作正邁入新階段。
此次訪團由10名來自企業、產業及文教界的日本代表組成。會中，台灣北社社長羅浚晅指出，當前亞太局勢因中國威權擴張、認知作戰與軍事壓力而快速變化，台日基於民主價值與共同生活方式，自然形成「共同命運體」。他引述日本首相高市早苗在國會的發言指出，「台灣有事可能構成日本的存亡危機事態」，反映日本已將台海安全視為自身核心國安議題。
羅浚晅表示，台灣北社長期推動「台灣之盾」全民民防教育，並建議台日可在四大領域深化合作，包括：共同防制威權滲透與假訊息、強化民主與國家認同教育、強調國防與產業安全連動性，以及推動雙方民間在民防、教育與文化上的制度化合作。他強調，日本地方議員與產經界的參與，將使台日民間安全合作更具深度與廣度。
辻村上議員則表示，日本面對中國威脅時愈發重視「國民保護（民防）教育」，並希望透過此行了解台灣社會如何建立民間防衛意識，作為日本地方政策的重要參考。他認為台日未來在民防教育、區域安全、文化與青年交流上具有高度成長空間，並期待建立長期合作平台。
雙方會中也達成初步共識，包括：推動台日民間民防教育合作機制、建立民主韌性交流平台、強化共同史觀與價值教育，以及促進產業、文化與青年層面的交流合作。
羅浚晅會後強調，台日關係正處於歷史最緊密時刻，民間力量必須走在政府前面，透過信任與合作來共同守護民主與和平。
台灣北社表示，此次會談是台日民間在安全、文教、產經與價值認同比以往更全面的一次交流，未來將持續推動具體合作，成為台日民主夥伴關係的重要支柱。
其他人也在看
直言謝龍介贏不了 醫：藍白合也沒用
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，民進黨內綠委陳亭妃、林俊憲兩強相爭，國民黨雖有可能派出藍委謝龍介，但前立委陳以信也表態要參與初選。根據TVBS民調，陳亭妃目前支持度領先謝龍介1...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 23 小時前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 1 天前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
再嗆高市早苗 王毅：講了不該講的話
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月初在國會「台灣有事」相關表態，引起中國不滿，雙方外交駁火。時隔兩周，中國外交部長王毅昨日首度對日提「三個絕不」，今(23)日再度開嗆，直接點名高市早苗講了...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
18兆外匯被盯上？美要台出錢資助菲國基地 他怒轟賴清德治國無能
美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前在新發布的報告中提議，台灣有雄厚的外匯存底，可善加利用，資助第三國，建構印太防禦網，以遏阻中方。對此，藍委賴士葆怒轟，總統賴清德治國無能，美國吃上癮現在還幫鄰國來要錢，美國此舉就是對台灣要錢又要命。中天新聞網 ・ 1 天前
中國對台跨境鎮壓 明居正：「反台獨」是幫中共消滅ROC
中共持續對台發動認知戰，推進「反獨促統」。台大政治系名譽教授明居正今日強調，中共認知戰的新論述中，加入了「綠恐謀獨」、「賴清德是希特勒」等強烈標籤，這些標籤兩大目的是污名化台灣領導人，及製造「台灣是激進挑釁者」的印象。中共是聯合次要敵人、打擊主要敵人，先當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民自由時報 ・ 1 天前
央視網媒點名"台日交流協會"培養媚日人士 林佳龍反擊
政治中心／林靜、 廖文璞 台北報導日本挺台卻遭中國報復，總統賴清德為聲援日本，日前po出大啖日本壽司照，獲得破三千萬瀏覽，不只台日網友叫好，出身中國的網紅也打臉中國，質疑"若台灣是中國的一部分，為啥賴清德能吃到日本水產？"但中國矛頭指向"日台交流協會"，央視新媒體指控，該協會專門培養媚日人士，外交部長林佳龍痛批"情緒性攻擊"，不知道在講什麼。民視 ・ 4 小時前
2026台南市長已明朗？沈政男：這局就是「她」的了
根據TVBS民調中心的民調顯示，在2026年台南市長選舉可能人選中，民進黨陳亭妃領先國民黨謝龍介達13個百分點，較9月時的5%差距再度拉開。精神科醫師沈政男在臉書發文分析，5%的差距只是受台南風災與總統賴清德雜質說等短期因素影響，當這些因素淡去後，選情便回歸基本盤，也就是陳亭妃領先謝龍介10%至15%的常態。中天新聞網 ・ 1 小時前
「你好我吃一點」外交部貓咪迷因挺日！破百萬點閱 台灣人刷一排日料照
日中關係降至冰點，中國還再次禁止日本水產品進口，不過台灣展現台日友好，總統賴清德率先力挺，大啖日本水展品獲日網友大讚。隨後外交部也跟上發布爆紅的貓咪迷因「你好，我吃一點」，還是雙語版，吸引百萬人點閱。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 1 天前
鄭麗文當家會懷念朱立倫的好？陳學聖舉例「2022這件事」！
論壇中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文甫上任，即將面臨2026年的選舉提名難題，國民黨跟民眾黨說好要合作，雙方黨主席也見面會談，不過要怎麼禮讓也是國民黨的難題之一，據媒體報導，鄭麗文就職後其實已有定見，「百里侯」限縮在宜蘭縣、新竹市，最多再加個嘉義市，民眾黨主席黃國昌的新北市長大夢恐怕破碎。國民黨前立委陳學聖在《頭家來開講》節目上就直言，「鄭麗文恐怕指揮不動藍營地方想參選的人」。民視 ・ 3 小時前
反對近親通婚 醫：畸形兒案例多、勿忽視健保負擔
（中央社記者陳婕翎台北24日電）立法院建議研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至四親等以內可行性。醫界人士認為，表兄弟姐妹通婚生出畸形兒案例屢見不鮮，對家庭造成衝擊、增健保負擔，立法應具前瞻與穩定性。中央社 ・ 20 小時前
「你好我吃一點！」外交部貓咪迷因圖挺日水產獲台日百萬網友按讚
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，日本首相高市早苗提出「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的言論，北京跳腳呼籲民眾勿前往日本旅遊後又祭出全面禁止日本水產品進口等複合式經濟報復，我國隨即展現對日本的堅定支持，22日外交部在官方各大社群平台，發布了一張熱門網路貓咪迷因圖，以中日文寫上「你好，我吃一點」，逾百萬台日網友按讚。 外交部在貼文中指出，此舉是為了「情義相挺」而設計的迷因哏圖，並向日本表達堅定情誼：台灣與日本攜手共度許多挑戰，彼此友情也像迴轉壽司「持續轉動不斷深化善的循環。」外交部鼓勵民眾一起用具體行動支持海島厝邊（鄰居），強調「壽司、生魚片、干貝、拉麵、丼飯，各種日料通通都來，美味一口，友情 double」。 貼文在短時間內吸引了逾百萬台日網友的熱烈迴響，台灣網友紛紛曬出自己享用各種日本水產的照片，響應外交部的號召。日本網友則被台灣的幽默和溫暖感動，留言表示：「日本的朋友們，我們一起去台灣旅行吧！」、「你們吃日本水產，我去買台灣鳳梨、香蕉」，也有人說：「台灣對日本的外交做得太好了，既可愛又有策略，跟某個國家完全不一樣呢！」 據了解，「你好，我吃一點」這張以貓咪為新頭殼 ・ 1 天前
中國海上軍事動作頻頻 演訓時間加碼再加碼 小泉視察西南諸島防衛據點 持續強化列島防衛 明槍易躲暗箭難防？！ 北京資助「琉球學」操作主權輿論｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日關係緊張情勢不斷擴大。中國在靠近日本的渤海、黃海海域連續發布多波軍事演訓，被視為回應日本首相高市早苗的台海言論。北京多年來在釣魚台周邊的灰色地帶行動，也持續升高。面對中國軍力壓力，日本也不斷強化西南諸島防衛。防衛大臣小泉進次郎也親自視察宮古島、石垣島、與那國島等基地。 除軍事行動外，中國還透過歷史敘事與外交話語發動輿論戰，包括推動「琉球地位未定論」研究，以及引用《聯合國憲章》敵國條款指日本「軍國主義復活」。 在中方強勢恫嚇下，日本也加深與美國合作，但面對川普政府風格，如何與盟友協調一致應對，將成為未來印太安全局勢的關鍵。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 13 小時前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 1 天前
李四川首度鬆口！揭可能投入新北市長選戰時機 對綠白參選人評價曝光
台北市副市長李四川一直被國民黨點名為2026年新北市長潛在候選人，但他始終沒有正面回應，24日他受訪再度回應選舉相關議題，他說自己討厭選舉，現在藍白合也不知道怎麼進行，等國民黨提名制度出來在討論，如果要選舉可能也要等到明年春節過後。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前