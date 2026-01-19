北社：台美關稅重大突破 有助產業升級與國家競爭力

台美近期完成關稅與投資合作的重要協議，引發社會熱議。社團法人台灣北社今（20）日上午在立法院舉辦記者會，邀集多位經貿、產業與國際戰略領域學者，針對外界盛傳「台灣須以5,000億美元換取降關稅」等說法進行澄清，並解析台美經貿合作對台灣產業與國家競爭力的實質意義。

台灣北社社長羅浚晅指出，台灣當前最重要的是穩定產業信心、強化國際競爭力，而非陷入政治口水與情緒動員。他表示，台美關稅談判歷經九個月高強度協商，台灣最終成功爭取與日本、南韓相同的15%關稅水準，且未出現額外疊加關稅，在原先面臨32%、後降至20%的不利條件下，成果相當不易。

針對投資爭議，羅浚晅強調，所謂2,500億美元投資屬於企業自主、無期限的海外投資規劃，並非政府一次性承諾，更不會排擠國內資金。適度對外投資有助台灣產業布局全球，降低資金過度集中所帶來的風險。

台灣北社理事劉名寰補充，部分將投資金額誤傳為5,000億美元，甚至誇大其占GDP比例，皆屬不正確資訊。他指出，台美談判同時建立雙向投資機制，不僅台灣赴美投資，美國也將深化對台投資與合作，共同發展下一世代新興產業，對台灣長期經濟發展至關重要。

中央大學經濟系教授邱俊榮分析，美國正積極重組並主導全球供應鏈，而台灣已被視為關鍵戰略夥伴。對美投資屬於拓展先進市場的擴張型投資，有助台灣經濟結構轉型升級。15%且不累加的關稅，也為台灣傳統產業進入高價值的美國市場提供新契機。

淡江大學經濟系教授蔡明芳則指出，將對美投資等同於對中投資，是討論中最大的誤解。美國在法治與智慧財產保障上具備制度優勢，台灣半導體等關鍵產業的核心研發仍牢牢掌握在本土，對外布局是分工互補，而非「被掏空」。

從戰略角度觀察，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威表示，美國給予台灣與主要盟國相近的關稅待遇，顯示台灣已被納入盟國體系；而台美關稅談判進程領先美中談判，也展現美國在對台政策上的彈性空間。

台灣教授協會副會長陳月妙強調，台美經貿合作不應被簡化為「讓利」或「犧牲」，而應置於國家戰略與產業安全的高度理解。她呼籲社會理性看待國際布局，避免錯誤資訊與短視恐慌，錯失台灣升級轉型的關鍵時刻。