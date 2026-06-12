北科大延攬國際奈米電子權威 Julia W. P. Hsu教授榮獲教育部玉山學者

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北科大於11日舉行玉山學者授證典禮，由白敦文副校長（左）代表學校頒發聘證予Julia W. P. Hsu（徐婉萍）教授（右），歡迎國際材料科學界權威學者加入北科大研究行列。（圖／北科大）

台北科技大學材料及資源工程系成功延攬美國德州大學達拉斯分校（University of Texas at Dallas, UTD）特聘講座教授徐婉萍，並榮獲教育部玉山學者。自2026年5月起，她將每年返台3個月，與北科大跨領域研究團隊共同推動材料開發、軟性電子、綠色能源及生物感測等領域研究，為學校前瞻科技發展注入國際級研究能量。

徐婉萍與北科大淵源深厚，自2011年起幾乎每年訪台，並於2020年獲聘為北科大榮譽國際講座教授。她自2019年起積極推動合作，並於2022年促成北科大材資系與德州大學達拉斯分校材料科學與工程系簽署雙聯碩士學位協議，讓學生有機會同時取得兩校學位，為雙方後續研究合作奠定重要基礎。

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北科大副校長白敦文於授證典禮表示，Hsu教授長期深耕奈米尺度材料物理，在不同性質材料界面現象研究具有開創性貢獻，近年更投入鈣鈦礦太陽能電池等新興光電領域，與北科大在材料、能源及半導體領域的發展方向高度契合。他特別感謝Hsu教授將寶貴的時間、經驗與智慧帶回台灣、帶進北科大，與師生並肩前行，攜手推動前瞻研究與人才培育，這份情誼也讓全校師生格外珍惜。

徐婉萍擁有美國史丹佛大學物理博士及普林斯頓大學化工學士學歷，現任德州大學達拉斯分校材料科學與工程教授，並獲「德州儀器奈米電子特聘講座教授」榮銜。她曾任職於美國貝爾實驗室及桑迪亞國家實驗室，在奈米電子、表面與界面科學及能源材料領域深耕超過30年。

徐婉萍迄今發表超過270篇國際期刊論文，累積引用逾13,000次，h-index達63，並同時獲選美國物理學會（APS）、美國科學促進會（AAAS）、美國材料研究學會（MRS）及英國物理學會（IoP）四大國際學會會士。曾獲美國國家科學基金會（NSF）年輕學者獎、Sloan研究獎及Simons Foundation Pivot Fellowship等重要國際榮譽。

本次玉山學者計畫整合工程學院與機電學院研究能量，組成五大跨領域研究團隊，涵蓋理論計算、薄膜製程、軟性電子、綠色能源與生物感測等方向，結合人工智慧與材料科學，推動智慧材料與綠能技術研發，布局生醫感測平台及人工視網膜等未來科技應用。

徐婉萍近年積極投入機器學習於材料製程最佳化研究，並赴麻省理工學院（MIT）與Tonio Buonassisi教授合作，以貝葉斯最佳化加速鈣鈦礦太陽能電池及光子固化製程開發。此次來台亦將導入「光子燒結（photonic curing）」技術，其具備毫秒級、非熱性及可與捲對捲（roll-to-roll）大面積製程相容等優勢，可望提升軟性電子與綠能元件製造效率。

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