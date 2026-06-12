北科大延攬美國知名學者 強化AI材料研發能量
〔記者林曉雲／台北報導〕國立台北科技大學延攬國際知名奈米電子與材料科學學者、美國德州大學達拉斯分校(UTD)特聘講座教授徐婉萍(Julia W. P. Hsu)來台任教，並獲教育部玉山學者計畫支持。北科大近日舉行授證典禮，期盼藉由國際頂尖學者加入，強化學校在先進材料、奈米電子及人工智慧材料設計等領域的研究能量。
北科大表示，玉山學者計畫主要目標在於協助大學延攬國際頂尖人才，提升高教研究與國際競爭力。徐婉萍長期投入奈米電子、半導體材料及先進功能材料研究，在國際材料科學領域具有重要學術影響力，研究成果廣泛應用於電子元件、能源技術及感測系統等領域。
北科大指出，徐婉萍未來將加入材料及資源工程系，並與校內跨領域研究團隊合作，推動AI材料設計、軟性電子、綠色能源、生醫感測及智慧材料等前瞻研究，希望透過人工智慧與材料科學結合，加速新材料開發與應用，提升研究效率與創新能力。
校方表示，材料科學是支撐半導體、電子、能源及生醫科技發展的重要基礎。近年全球科技產業積極導入人工智慧技術，AI材料設計已成為國際研究趨勢之一，透過電腦運算與資料分析，可縮短材料研發時間，提高新材料發現效率，對未來產業發展具有重要意義。
北科大11日舉辦玉山學者授證典禮，由副校長白敦文代表學校頒發聘書。授證後，徐婉萍也以專題演講方式分享材料科學最新研究成果，吸引不少師生與研究人員到場聆聽交流。
北科大表示，未來將持續透過玉山學者等計畫延攬國際優秀人才，深化與海外頂尖大學及研究機構合作，提升學術研究量能與國際能見度。同時結合學校在工程、材料及科技領域的優勢，培育具備跨域能力與國際視野的人才，並推動學術研究成果與產業需求接軌，為台灣科技發展及產業升級注入更多創新動能。
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