北科大成立B5G產業基地 蕭美琴盼助青年走進太空產業

太空產業、次世代通訊、人才培育，北科大B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地揭牌，副總統蕭美琴希望下一代青年不再只是仰望星空，能走進太空產業。

副總統蕭美琴表示，「把夢想變成專業，透過這個基地打造一個屬於台灣太空科技以及發展的國家隊。」

Beyond 5G的下一代通訊技術，可透過低軌衛星提供更快速度、更低延遲的全球通訊服務，假若環台四周的海纜突然斷訊，就能維繫台灣通訊韌性。

國家太空中心立方衛星計畫主持人陳嘉瑞指出，「太空科技是引領國家未來發展的重要戰略領域，目前全球的太空科技產業快速發展。」

廣告 廣告

北科大表示，已與國家太空中心規劃3大特色微學程，打造低軌衛星通訊人才培育體系，3年累計培育近2000人次。而因應產業需求，學校建置衛星射頻儀器、通訊訊號與低空軌道地面接收站3大實作場域。

北科大電資學院院長張陽郎提到，「電資學院每一個系，我們的專業，都有足夠的知識可以來做這些系統，但系統的整合才是關鍵。」

台灣羅德史瓦茲公司應用工程師吳國禎分析，「以通訊來講的話，其實目前看起來也是很缺人的，就是以至少現在的環境來講的話，至少我們看起來蠻多業界的人其實是一直在找人的。」

教育部經費支持1億2300萬，北科大串聯鄰近大學合作也和企業合作，透過系統化的養成，為台灣太空產業發展注入源源不絕的人才動能。