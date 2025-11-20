北科大揭牌B5G基地！太空通訊人才培育啟動

台北科技大學獲教育部「建置區域產業人才與技術培育基地計畫」支持，成立「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」，並於今（20）日揭牌。（北科大提供）

為推升太空通訊衛星科技的自製量能，台北科技大學獲教育部「建置區域產業人才與技術培育基地計畫」支持，成立「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」，並於今（20）日揭牌，未來課程向下扎根大學部，以及打造三大微學程。副總統蕭美琴在致詞時表示，期盼未來打造台灣在太空科技發展國家隊，讓台灣成為太空產業的要角。

蕭美琴指出，國人可能感到太空很遙遠，但太空科技就在每個人身邊，像是遙測衛星等和國家安全、海域感知、國土管理等層面便是息息相關，而偏鄉數位韌性、智慧海洋、無人載具開發等，則與衛星產業、次世代通訊有關。

蕭美琴也提到，政府全力支持太空產業和次世代通訊發展，台灣也不能在世界上缺席，北科大打造B5G基地後，將成為產官學合作的樞紐，也希望協助打造台灣在太空科技發展的國家隊。而台灣首個自製衛星星系福衛八號發射升空後，將成為諸多產業驗證通訊關鍵技術的重要平台，台灣不只要加入太空產業，更要成為要角。

北科大校長王錫福指出，國內B5G低軌衛星通訊專業人才供不應求，在教育部、太空中心及產官學各界共同指導下，學校提出計畫，與夥伴學校攜手培育新世代衛星通訊關鍵人才，將是建構台灣韌性未來的生力軍。北科大校友在通訊領域擔任企業主或核心員工者眾多，期望結合各方力量，共同培育具備基本衛星通訊知識的新血加入產業，加速整體技術層面提升。

國家太空中心立方衛星計畫主持人陳嘉瑞說，為強化太空產業人才與技術能量，計畫針對B5G低軌衛星通訊需求，規劃「射頻模組」、「通訊與接取網路」及「系統應用」三大微學程，涵蓋基礎、進階與核心訓練，已培育許多技術整合型人才，畢業就業率逾9成。太空中心將持續與教育界及產業界合作，推動台灣低軌衛星通訊人才的長期發展，奠定我國太空自主發展的關鍵基礎。

