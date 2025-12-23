北科大攜手17所夥伴學校 培育逾3,000名即戰力人才

▲「2025產學聯盟人才培育成果發表會暨企業軟體授權及設備捐贈」記者會，出席貴賓合影。

【記者 郭夢迪／台北 報導】臺北科技大學今(23)日舉辦「2025產學聯盟人才培育成果發表會暨企業軟體授權及設備捐贈」記者會，偕同17所聯盟學校，全面展現產官學三方攜手合作的具體成效，透過產學專班、專業課程培訓以及國際級軟體授權及關鍵設備捐贈，持續培育具備即戰力與國際競爭力的專業人才，為台灣產業升級奠定堅實基礎。

臺北科技大學產學連結執行辦公室長期推動「育才平台」機制，致力於解決企業人才斷層問題。今年更攜手龍華科大、亞東科大、正修科大、勤益科大、嶺東科大、黎明技術學院、南臺科大、致理科大、中信金融管理學院、逢甲大學、長庚大學、彰師大及臺北科大等13所學校，共同開設 21班產學專班。不僅深化產學合作，更為台灣產業升級注入新動能。

北科大副校長任貽均說明，產學連結執行辦公室肩負「半導體」與「數位經濟及金融科技」兩大產業領域的計畫任務，致力於媒合優質企業與技專校院，共同培育符合產業需求的技術人才。

▲北科大副校長任貽均致詞。

今年成果相當亮眼，北科大產學連結執行辦公室共培育逾3,000名即戰力人才，包括促成產業學院及產學攜手專班，共計21班，合作企業達103家，培育837位人才；舉辦15場次培訓課程，合作企業達101家，培育2,234位人才。這些成就凝聚了企業夥伴的支持與資源投入，縮短學用落差，培養符合產業需求的專業人才。

產學合作 提升就業力

亞東科技大學校長黃茂全表示，經由北科大產學辦公室的引薦，此次合作導入愛爾蘭商西門子電子設計自動化台灣分公司與大塚資訊技術，建立研發中心並推動跨系所課程，強化學校產學動能。學生將受益於EDA與NX CAD/CAM/CAE工具，累積實戰經驗，提升就業競爭力，並拓展國際視野。

龍華科大校長葛自祥表示，學校在半導體與數位兩領域，與企業深度鏈結，建構人才培育計畫，已建置半導體、PCB、5G通訊等四大智慧場域，並舉辦「半導體產業探索營」，同時推動「ESG-AI永續管理場域」，每年培育百位學生取得國際證照。

明新科技大學工程學院院長張合說，力成科技長期捐贈設備給明新科大，而此次捐贈的晶圓切割機對明新科技大學的半導體人才培育基地而言，具有多重意義。

企業助力 扎根校園育才

台灣西門子軟體工業董事長暨總經理陳晧璋表示，此次合作，不僅讓學生能在校園中就接觸國際級工具，也打造一條完整的工程模擬能力養成鏈，讓學校的教學、研究與專題能與企業需求有效銜接。

愛爾蘭商西門子電子設計自動化台灣分公司副總裁林棨璇認為，今天的合作，就是要把業界最強大的武器直接搬進教室，讓各位同學在校園裡，就能使用與全球頂尖晶片設計公司同步的工具。希望透過這次授權，讓各位不再受限於工具，而是能大膽地去挑戰那些過去認為不可能的設計。

大塚資訊科技總經理郭一龍說，西門子所提供的產品具備國際級的領導地位與全方位的技術優勢。非常感謝台灣西門子軟體工業與愛爾蘭商西門子電子設計自動化台灣分公司的支持，提供軟體授權予產學聯盟的合作學校使用。期待參與本計畫的各所學校，能將資源落實於學生的學習中。

台灣德國萊因董事總經理張家祥表示，把國際標準與第一線實務帶進教育現場，是培育永續人才最直接、也最有效的方式。我們樂見此次計畫共有42 校94 名教師及67 校270 名同學通過培訓。

碁峯資訊總經理劉志成表示，此次與微軟公司攜手，在北科大的整合推動下，共同推動 MCF AI-900 Azure AI 人工智慧基礎能力教師研習課程，正是結合了多個面向的合作成果。透過從教師研習，不僅提升了教學信心，也帶動課程創新與學生學習動機，讓 AI 教育不再停留在概念，而是成為可持續發展的校園能力。

台北市進出口商業同業公會(IEAT)副秘書長蔡順達說，IEAT與Amazon合作跨境電商課程，讓學生掌握核心操作模式，培養即戰力。課程線上化，偏遠地區學生也能免費學習並取得認證，成為企業聘用依據。

景碩科技資深處長李秉澤表示，很多人問「缺工，為什麼不趕快全面自動化、智慧製造？」他點出目前推行自動化的初期資本支出是非常驚人的，企業必須投入更多資源在年輕人身上，深化產學合作，而產學合作，不再只是單純的「學生實習」或「人力提供」，它關乎的是台灣在面對全球變局下，如何保持靈活的生產運作與競爭優勢。

▲軟體授權儀式，攜手共育新世代人才。

軟體授權及設備捐贈 挹注育才

在企業資源導入方面，北科大育才平台與多家國際與指標企業積極投入校園人才培育。台灣西門子軟體工業及愛爾蘭商西門子電子設計自動化台灣分公司授權包含 Solid Edge、NX、PADS/Xpedition、Flotherm、FloEFD 及 Simcenter STAR-CCM+ 等6套國際級工程軟體，開放35所學校、55個系所申請使用，協助學生在校期間即能熟悉產業標準工具，縮短學用落差，提升未來就業競爭力。

力成科技捐贈2台晶圓切割機予明新科技大學，市值達新臺幣800萬元，進一步強化半導體封裝與製程相關教學與實作環境，為半導體產業培育具備實務操作能力的關鍵技術人才。

在數位轉型與永續人才培育面向，Google持續推動資安人才培育計畫，結合 Google Cybersecurity Certificates 國際認證，已吸引全國75所學校、1,000名學生參與，全面提升資安即戰力。

微軟公司亦攜手全域科技與碁峯資訊，共同推動 Gen AI 工程師培育計畫與 Microsoft Azure AI Fundamentals 國際認證課程，成功培育368位人工智慧新世代人才，回應產業對 AI 與雲端技術人才的高度需求。

同時，台灣德國萊因與台灣大電力研究試驗中心分別投入 ESG 與永續專業人才培育，協助辦理碳足跡盤查、溫室氣體查證、節能管理及碳權交易管理師等教師研習與專業課程，累計補助教材與考證費用逾千萬元，促進教育端與產業端在永續轉型上的同步升級。

台北市進出口商業同業公會也合作辦理『CEPT- AMAZON亞馬遜跨境電商技能認證，補助課程與考照費用約80萬元。

北科大今日同時舉辦「2025產學聯盟人才培育成果發表會暨企業軟體授權及設備捐贈」記者會，現場匯聚全臺17所合作夥伴學校共同見證，包括：臺科大、龍華科大、亞東科大、嶺東科大、黎明技術學院、明新科大、健行科大、南臺科大、致理科大、雲林科大、高師大、中信金融管理學院、元培科大、成功大學、逢甲大學、大同大學及彰師大。此次盛會不僅展現產學攜手培育人才的豐碩成果，更象徵教育與產業深度合作的新里程碑，為未來創新發展注入強大動能。（照片／北科大提供）