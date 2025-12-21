北科大文發系「共圳」畢展 新世代回望成長土地生活

記者黃朝琴／臺北報導

臺北科技大學文化事業發展系舉辦畢業展「共圳」，即起至28日於萬華剝皮寮歷史街區展出，前副總統、中研院院士陳建仁與環境部參事沈建中應出席開幕式。有學生以Fotomo立體相片呈現迪化街的舊街新貌，也有學生以投影藝術再現菜市場庶民生活，或是以手搖式互動式音樂盒提供覺察情緒的途徑。

臺北科大今（21）日表示，文化事業發展系111級畢業展「共圳」，33名準畢業生以新世代視角，回望成長的土地與生活，創作出各式多元且文化加值的作品。一如水圳中持續激盪的流水，既跨越時空地域，更在多層面與多層次的連結中，讓人看見文化共鳴的力量與各種可能性。

曾在迪化街年貨大街打工的文發系學生李佩縈，透過史料蒐集、田野調查，梳理迪化街日治時期、戰後至現代的影像資料，將古今街景、歷史脈絡與時代變遷，以Fotomo立體相片混搭呈現作品「舊街新貌」，同時加入導覽型機器人、人流踩踏發電等元素，引導觀者觀察迪化街不同時期的街景樣貌。

文發系學生陳汶其、陳郁珊以跨文化視角，聚焦新北市板橋區福德市場，透過田野調查與訪談，將5名在地人物的故事發展為專刊「百百市」，並打造3面270度、沉浸式投影作品，記錄市場裡的人際互動、攤商日常與族群交流，讓觀者重新看見庶民生活的文化厚度。

面對高壓與快節奏的生活，「情緒覺察」成為現代人重要卻常被忽略的課題。文發系學生陳若瑄、林汝璟的作品「敘響」，以手搖式互動式音樂盒為創作形式，用旋律、節奏與音調對應不同情緒狀態，讓使用者在操作與聆聽過程中，直觀理解自身情緒，並與內在對話，提升自我理解與情緒調節能力。

北科大副校長楊重光表示，本屆文發系畢展以「共圳」為主題，「共圳」與「共振」同音不同字，既象徵文化如水圳般灌溉土地，也象徵文化在時空中的共鳴與擴散，透過一波又一波的回聲，文化在不同世代、不同群體之間對話，讓生活的痕跡得以被看見、被延續。

北科大文發系學生陳汶其、陳郁珊以投影藝術再現菜市場多元族群與人情味。

04北科大文發系學生李佩縈以Fotomo立體相片呈現迪化街的「舊街新貌」。

北科大文發系學生陳若瑄、林汝璟以手搖式音樂盒「敘響」提供覺察情緒途徑。

北科大文發系畢展「共圳」，展出33位準畢業生四年學習成果。

陳前總統陳建仁院士參觀北科大文發系畢展「共圳」學生實作作品。（北科大提供）

北科大文發系畢展「共圳」即起登場。（北科大提供）