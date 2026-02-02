北科大新任校長任貽均正式就任 以AI推動因材施教

北科大校長任貽均致詞時，特別感謝歷任校長多年來為學校奠定的深厚基礎

北科大前校長姚立德（右）、前代理校長黎文龍（左）與校長任貽均（中）合影

國立臺北科技大學第十五任校長就職典禮今天（2日）於校內世雄感恩演藝廳舉行。新任校長任貽均正式就任。任貽均表示，未來將持續守護北科大的大學價值，善用AI科技推動「因材施教」，讓人才培育與產學研發共進，培養學生在快速變動的時代中，具備適應與創新的能力。

新任校長任貽均在就職演說中，特別感謝多位前任校長親臨現場，以及歷任校長多年來為學校奠定的深厚基礎，北科大在他們的帶領下，逐步確立「實務研究型大學」定位，展現「產業推手、企業搖籃」辦學特色，並透過制度深化、校友凝聚與研究能量提升，推動校園建設與校地爭取，奠定今日穩健的發展根基。

他指出，回顧過去百年，北科大始終以務實致用的精神，培養無數支撐國家產業發展的人才與政府棟樑。學校不僅提供專業技能訓練，更重視師生間長期而深刻的陪伴與關懷，如同王瑞材教授這樣的典範，深厚的師生關係，正是技職教育最珍貴、也最難以量化的核心價值。也因此，許多北科大畢業生，帶著扎實的實務能力與自信，走入各行各業開疆闢土，成為推動國家社會與產業進步的重要力量。

任貽均校長強調，北科大始終沒有偏離自身定位，持續以制度深化技職教育領航者的角色，推動產學訓專班、將校外實習列為全校必修，並重啟五專招生，建構向下扎根、向上銜接的完整人才培育路徑。未來也將全面協助師生適應並善用AI教學與研究工具，實踐真正的因材施教，如同物理學家霍金所言「智慧就是適應變化的能力。」

北科大指出，本次典禮貴賓雲集，包括總統府資政顏志發、資政沈榮津、立法委員王世堅名譽博士、教育部常務次長朱俊彰、考試院前院長黃榮村，以及數發部產業發展署副署長黃雅萍、交通部航港局局長葉協隆、國家太空中心主任吳宗信、中華民國全國工業總會秘書長呂正華、臺灣菸酒公司副總經理曾煥昌等企業界人士、傑出校友與校友會代表、北聯大系統代表；同時，貝里斯、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁、巴拉圭、史瓦帝尼等邦交國大使館，以及德國在台協會代表狄嘉信及科技組長金力安、美國亞利桑那州商務管理局處長徐竹先、日本台灣交流協會台北事務所廣報文化部室長古跡優香及主事佐藤孝亮、德國經濟辦事處處長蘭依樺、德國薩克森自由邦駐臺科技辦事處處長金郁夫、馬來西亞投資局台北辦事處等國際友人和駐臺代表，均蒞臨祝賀。