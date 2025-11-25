北科大產業碩士專班 助學生管理與整合雙翅

北科大產業碩士專班銜接國際市場需求。（圖：北科大產碩專班提供）

▲北科大產業碩士專班銜接國際市場需求。（圖：北科大產碩專班提供）

國立臺北科技大學第三屆「金融科技與資訊安全產業碩士專班」正式展開招生，由臺北科技大學的資訊系與財金管理系聯合辦理，此專班以全國唯一融合「金融科技創新」、「資訊系統分析」與「區塊鏈應用設計」三大領域的跨域養成模式受到學生的熱烈歡迎，首兩屆每學年有接近200位學生報名，代表在科技金融領域的高度認可，及課程在金融服務中提供學生多元的應用創新科技能力，並創造多樣化的學習機會讓學生得以應對未來的職業挑戰。

廣告 廣告

北科大「金融科技與資訊安全產業碩士專班」位居業界最前沿，與市場脈動緊緊相連，產碩專班提供學生管理與整合的雙翅，讓學生飛的更高更遠。面對生成式 AI 與金融科技急遽融合與快速變遷的新時代，「金融科技與資訊安全產業碩士專班」提供學生擁有在金融科技快速迭代環境中展現傑出的管理力：專案管理力與整合力：跨領域多元整合能力。

產碩專班主任鍾建屏特別說明：「產碩專班成立第二年即獲教育部選定為「亮點專班」，不僅印證其課程設計與產業接軌度備受肯定，也反映產業界對科技跨域人才的迫切需求。此外，合作企業年年增加，從第一屆6家、第二屆8家，到第三屆已達11家，足見專班辦學績效與學生表現深獲產業界信賴。」

今年產碩專班進入第三屆，因應金融控股公司、銀行與科技企業對區塊鏈與數位資產人才的高度專業需求，產碩專班特別新增開闢「區塊鏈應用設計組」，也可以說是全國唯一的整合金融與區塊鏈應用科技的課程，從業界串連學界，讓學生學習：智能合約開發、鏈上數據分析、數位資產架構設計以及去中心化系統等國際前沿技術。

北科大的產碩專班學程，不僅讓學生在企業實習中能夠實際應用，加上業界的豐碩經驗讓學生學習更有方向，打破以往碩士較偏學術風格的走向，更能貼合學生進入職場的實際需求，解決學生面臨就業前的焦慮。