北科大開發黑水虻養殖系統 AI讓廚餘成綠金

北科大電子系團隊研發「黑水虻智慧循環養殖系統」，獲頒桃園新創之星x創天下競賽金獎。(北科大提供)

北科大電子系團隊成員林祐新（左起）、陳偉元、黃敬毓與系統裝置雛型合影。(北科大提供)

廚餘養豬成為近日非洲豬瘟破口，如何將廚餘成為再生能源成為熱門議題，國立臺北科技大學工程系副教授高立人指導學生陳偉元、林祐新、黃敬毓，開發「黑水虻智慧循環養殖系統」，以黑水虻幼蟲的高速分解能力為核心，結合AI與自動化控制，將廚餘與畜禽糞便安全轉化為高蛋白、高脂肪的幼蟲生物質，這些幼蟲可製成家禽、魚類的飼料，避免哺乳類間的病毒傳播，同時，其分解後的蟲糞可作為天然有機肥料，回饋農業生產，形成封閉、安全的綠色循環系統。

廣告 廣告

高立人教授表示，系統整合多項智慧化技術，包括溫濕度、氣體濃度、重量等感測資料，並以智慧演算法預測幼蟲生長、調控餵食與環境參數，達成自動化管理與高效能分解。模組化設計讓系統可依需求擴充，適用於校園、畜牧場、社區循環經濟等多元場域。

高立人教授指出，該項系統若推廣落地，可減少超過七成有機廢棄物量，降低掩埋與焚化壓力，並減少甲烷與臭氣排放，有助農村環境改善與淨零目標。最關鍵的是，透過以黑水虻為核心的「非哺乳類生物分解途徑」阻絕病毒傳播風險，可補足現行廚餘養豬的防疫缺口。

研究團隊開發的「黑水虻智慧循環養殖系統」，獲得高度肯定，奪下「2025桃園新創之星×創天下競賽」師生協作組金獎、簡報人氣獎，並在「2025創客自造松－農業設計競賽」拿下創客潛力獎，展現農業創新、永續防疫的研發價值。曾鈺羢 乾稿