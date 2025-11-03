北科大頒發榮譽博士學位 王世堅開金口唱"沒出息"

政治中心／綜合報導

民進黨立委王世堅質詢金句連發，被中國的音樂創作人收集、整理成歌曲"沒出息"，紅回台灣，上周末他獲頒北科大榮譽博士學位，同學們看到他好興奮，他當場獻唱"沒出息"，讓現場氣氛超high。

立委（民）王世堅（11.1）：「本來是從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬。」

民進黨立委王世堅一身學士袍，上周末現身北科大唱質詢爆紅片段"沒出息"。

立委（民）王世堅（11.1）：「睜眼說瞎話你在哽咽什麼啦，你在哭什麼哭沒出息，（歡呼）。」

一唱完馬上收穫同學們喝采，他幫北科大爭取，建國啤酒廠部分廠區轉作校地，校方感念，頒贈"榮譽博士"學位。

王世堅獲頒北科大榮譽博士學位。（圖／王世堅辦公室提供）









立委（民）王世堅（11.1）：「我盡我一點點力氣幫了一點點小忙，結果我們北科大對我湧泉以報。」

致詞是獨特"堅式風格"，也不忘調侃前民眾黨主席柯文哲。

立委（民）王世堅（11.1）：「除了王校長顏資政各位熱心校友，還有蔡總統賴總統他們的貢獻以外，還有當時的台北市長柯文哲，前陣子才剛剛密室逃脫成功，所以他今天不方便來另一個密室，我們現在的會場也屬於密室不太方便喔。」

致詞跟質詢巧妙運用各種比喻，其實王世堅不只會唱沒出息，還熱愛古典音樂。

王世堅也拉得一手優美的小提琴。（圖／資料照）





不管是上網路專訪，自己拉琴開場、或造勢站台露一手。問政金句連發加上和形象高度反差的音樂才華，也難怪王世堅人氣能居高不下。

（民視新聞綜合報導）

