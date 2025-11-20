北科大「B5G」揭牌 共同建構太空通訊專業人才培育

教育部支持國立臺北科技大學「建置區域產業人才與技術培育基地」，並成立「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」，今天(21日)盛大揭牌，將以人才培育為核心目標，攜手臺灣強大ICT產業界，共同建構太空通訊關鍵人才培育體系。

衛星通訊技術結合通訊、電子、材料、人工智慧等多領域，廣泛應用在地面設備、衛星製造、服務與發射等技術環節，副總統蕭美琴表示，因此從政策角度來講B5G，有三大元素都是國家在政策上必須要跟進的地方，也就是太空產業、次世代通訊以及人才培育及養成，透過這個基地，打造屬於臺灣太空科技以及發展的國家隊。

廣告 廣告

教育部政務次長張廖萬堅表示，110年在立法委員任內時期通過《太空發展法》之後，教育部111年開始就在重要人才產業培育方面投入相當多資源，準備設立24座人才基地培育，到目前為止北科大是第14座，因此在太空發展歷程上很高興看到北科大對於衛星通訊人才的投入，相信這個基地在人才培育方面一定會永續為主體，教育部也會持續投入，希望太空發展法將來在低軌衛星上會有一定的發展。

北科大校長王錫福表示，國內B5G低軌衛星通訊專業人才供不應求，在教育部、太空中心及產官學各界共同指導下，北科大提出這項計畫，跟夥伴學校一起來培育新世代衛星通訊關鍵人才，一起來建構臺灣韌性的未來生力軍。

國家太空中心立方衛星計畫主持人陳嘉瑞表示，太空科技是引領國家發展的重要戰略領域，為了強化太空產業人才與技術能量，這將個計畫針對B5G低軌衛星通訊需求，規劃「射頻模組」、「通訊與接取網路」及「系統應用」三大學程，涵蓋基礎、進階與核心訓練，培育許多技術整合型人才，讓畢業就業率就高達9成。