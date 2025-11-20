北科大B5G低軌衛星人才培育基地揭牌

蕭副總統與張廖次長為北科大基地揭牌。（圖：教育部提供）

因應全球低軌衛星通訊產業快速發展，國立臺北科技大學成立「Ｂ５Ｇ低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」，於昨（二十）日盛大揭牌，副總統蕭美琴、教育部政務次長張廖萬堅等多位產官學者共同見證，臺灣發展低軌衛星通訊產業的新里程。

衛星通訊技術結合通訊、電子、材料、人工智慧等多領域，並應用於地面設備、衛星製造、衛星服務與衛星發射等不同技術，因此教育部透過「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」補助北科大一點二三億元成立區域型人才培育基地，針對Ｂ５Ｇ衛星通訊各類關鍵技術人才需求，發展「射頻模組」、「通訊與接取網路」及「系統應用」三大學分學程，並同步設置衛星射頻儀器實作場域、Ｂ５Ｇ通訊訊號實作場域、低空軌道地面接收站實作場域，使學生熟悉工作現場的完整流程，提升其專業實作能力。

副總統蕭美琴指出，「今日揭牌活動是多年來參與過名稱最長的一場，顯見技術含量很高」，另表示國家全力支持Ｂ５Ｇ、次世代通訊、太空產業發展，尤其人才養育也需要產官學攜手共同努力，也是政府推動五大信賴產業重要元素之一，因此在全球太空科技、通訊產業發展中，臺灣不可以缺席，期許北科大基地能成為未來臺灣太空科技發展的重要基礎。

教育部張廖萬堅政務次長表示，配合各項政府重點產業政策，自一一一年起陸續設置二十座人才培育基地，例如今年四月於崑山科技大學啟用的電動車基地等，由學校培育產業關鍵技術人才，而北科大主要發展太空產業中的衛星通訊技術，也是教育部第十四座揭牌啟用的基地。

北科大王錫福校長表示，此次基地的揭牌啟用，更能擴大人才培育效益；太空產業也是學校治校重點之一，北科大是目前技職體系唯一設有太空研究所的學校，透過技職體系所培育的人才，不僅擁有紮實的理論基礎，更具備實作能力與解決問題的精神，也因為這項特質，正是設計與製作衛星所需的核心能力。