北科大B5G基地揭牌 副總統盼打造太空國家隊

台灣第一顆自製衛星星系「福衛八號」即將於近日發射升空，象徵台灣競逐太空的重要里程碑。台北科技大學獲教育部支持，成立「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」，並在今天(20日)揭牌。副總統蕭美琴親自出席，並表示她希望藉由這個基地，打造屬於台灣太空產業的國家隊。

台北科技大學「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」20日正式揭牌，北科大校長王錫福表示，國內B5G低軌衛星通訊專業人才供不應求，在教育部、國家太空中心及產官學各界指導下，北科大提出此計畫，並與夥伴學校攜手培育新世代衛星通訊關鍵人才，將是建構台灣韌性的未來生力軍。

國家太空中心立方衛星計畫主持人陳嘉瑞表示，太空科技是引領國家未來發展的重要戰略領域，為強化太空產業人才與技術能量，這項計畫針對B5G低軌衛星通訊需求，規劃射頻模組、通訊與接取網路及系統應用三大微學程，涵蓋基礎、進階與核心訓練，培養完整人才。太空中心未來也會持續投入資源，並配合教育產業共同推動低軌通訊人才發展。

副總統蕭美琴也親自出席揭牌儀式，她表示，政府十分重視太空產業、次世代通訊及人才培育。她也點出很多民眾覺得太空跟自己沒什麼關係，但其實包括氣候變遷、國土管理乃至於海底電纜等，都跟太空科技息息相關。

蕭副總統相信北科大的B5G基地未來將帶領台灣，成為台灣在世界相關產業發展中佔有一席之地的重要基礎。副總統：『(原音)我們當然希望下一個世代年輕人不只仰望星空、把星空當做一個夢想，而是能真正走進太空產業、把夢想變成專業，透過這個基地打造一個屬於台灣太空科技及發展的國家隊。』

副總統也指出，全球已展開太空競賽，台灣不只有能力，也是世界公認值得信賴的夥伴，台灣就是那顆大家在尋找安全、透明、可靠供應鏈當中最閃亮的一顆星。所以台灣不只要加入太空產業，更要成為全球太空產業中不可或缺的角色。