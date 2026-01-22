北科附工校長不適任遭改任 教團肯定處置、校長否認指控

教育部今證實，北科附工校長楊青山經不適任調查後遭「改任」，並要求北科大指派代理校長、啟動遴選作業。（資料照片／張哲偉攝）



台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校校長楊青山遭啟動不適任校長調查，教育部今天（22日）證實，已做出「改任」處分，並函請台北科技大學儘速指派代理校長、啟動校長遴選作業，以維持校務運作穩定。桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會隨後肯定國教署完成調查並做出實質處置，同時呼籲以此案為鑑，全面檢討不適任校長處理機制的制度性缺陷；楊青山則回應，相關指控與事實不符，將保留法律追訴權。





此案源於北科附工去年接連爆發多起校務爭議。桃學產指出，楊青山疑涉校務處理失當，包括疑似掩蓋校內職場霸凌與重大勞動管理爭議，以及校安人員報到與後續裁罰爭議、違法收取學生費用、公開羞辱學生引發服儀爭議，並導致校務延宕等具體情形。桃學產自去年5月至10月間，多次以正式函文要求國教署依法啟動不適任校長調查程序。

廣告 廣告





桃學產表示，儘管本案最終作出「改任」處分，但相較不適任教師機制，現行校長處理制度明顯缺乏即時防護與時程壓力，包括未設明確的停職或停聘規範，導致爭議校長在調查期間仍可能持續影響校園運作；同時，調查期程冗長，也使師生權益與吹哨者長期承受風險。桃學產並指出，依法主管機關應於期限內完成受理與通知，但實務上曾出現逾期未回覆情形，顯示制度與執行仍有落差。





桃學產進一步向國教署提出多項訴求，包括公開處置結果、補齊停職制度、縮短調查與審議時程，並建立校長案件的即時風險隔離機制，同時納入吹哨者與證人保護的剛性配套。桃學產強調，校園不是權力試煉場，師生不應成為制度缺陷下的代價。





對此，教育部說明，依現行規定，校長接受調查期間，主管機關得視情況要求請假或暫調職務，屬預防性與程序性安排，目的在確保調查公正、避免影響校務運作，並保障師生權益；後續也將持續蒐集各界意見，在兼顧程序正義與制度衡平的前提下，研議精進不適任校長處理機制。（責任編輯：王晨芝）

更多上報報導

公立幼兒園教師爭取寒暑假成功了 教育部最新函釋曝光

教育部修教師解聘辦法惹議 藍營痛批：老師被「制度折磨」

北一女教師區桂芝批學生「腦殘」引議 教育部、北市府都回應了