北科附工校長遭改任 教團肯定

北科附工校長楊青山遭教育部國民及學前教育署作出「改任」處置，教團認為，中央應檢討現行不適任校長處理機制的制度性缺陷。不過學校也有老師力挺校長，質疑中央的調查只詢問特定教師，有失客觀。（本報資料照片）

桃園市各級學校產業工會日前透露，國教署對北科附工校長楊青山啟動不適任校長調查，並做出「改任」處置方向。教育部22日表示，已函請國立台北科技大學，盡速指派代理校長及辦理校長遴選作業，避免影響校務運作。楊青山則表示，該工會的指控與事實不符，將保留法律追訴權。

北科附工校長楊青山遭爆料，曾不滿學生穿便服，在集會時點出3名學生公開檢討，也被指控掩蓋職場霸凌、校務處理失當等，遭教育部國民及學前教育署作出「改任」處置。此事傳開，學校人員態度兩極，校長支持者認為，教育部調查僅詢問特定人士，有失公允。反對者則強調指控屬實，認為校長與教學現場脫節。據了解，楊青山已在校內透露心聲，若改任確定仍希望在學校任教。

教育部稱，「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」第13條第1項規定，調查小組調查公立學校校長時，主管機關認有必要者，得由行為人請假，或將行為人暫調主管機關、所屬機關（構）支援業務並派員代理，接受調查。會依照該辦法完成調查，並提請校長事件審議會審議，後續將依《高級中等教育法》第15條規定辦理。

全教總理事長侯俊良表示，校長雖身負辦學重任，惟其職權行使絕不具備凌駕於法律規範與人格尊嚴特權，一旦校長權力行使逾越法治邊界、領導失能致損害教育公義，工會必將堅定捍衛專業底線予以追究，確保不適任者即刻退場，還給教育現場尊嚴與清明。

桃園市各級學校產業工會理事長陳俊裕指出，近日獲悉國教署已召開不適任校長審議並決議北科附工校長改任，肯定主管機關終於啟動實質處置，回應校園期待。但現行不適任校長處理機制過於寬鬆，調查期間欠缺明確停職、停聘等即時隔離風險規範，導致不良校長仍可持續影響校園，且處理期程冗長，呼籲國教署應盡訴檢討修法，完善校長退場與保護機制。

北科大昨晚回應，已接獲教育部來函指示，將依相關法規及程序指派代理校長，並盡訴辦理後續校長遴選相關作業，以確保校務正常推動，及學生受教權益不受影響。