北科附工校長遭教育部「改任」 桃學產肯定…楊青山回應了

全教總日前召開記者會要求教育部徹查。翻攝全教總臉書



北科附工校長楊青山疑因在公開場合羞辱學生等情形，桃園市各級學校產業工會（桃學產）日前召開記者會指控，並要求楊青山送「不適任校長」調查。教育部調查結果近日出爐，楊青山遭「改任」處分，教育部並要求北科大儘速指派代理校長。楊青山接受媒體訪問，他則回應，桃學產的指控與事實不符，將保留法律追訴權。

桃學產表示，去年5月至10月起即多次以正式函文，要求國教署針對楊青山依法啟動不適任校長調查程序，檢舉事項包括校務處理失當、疑涉掩蓋校內職場霸凌與重大勞動管理爭議等，例如校安人員報到爭議與後續裁罰，以及違法收取學生費用、公開羞辱學生與服儀爭議、以及校務延宕等多項具體事實。

廣告 廣告

桃學產今天發布新聞稿指出，教育部國民及學前教育署「不適任校長事件」審議結果出爐，對楊青山做出「改任」處分。桃學產肯定國教署回應第一線師生與社會的關切，並期盼以此案為鑑，全面檢討現行制度缺陷。

《中央社》報導指出，教育部證實做出上述處分，但並未詳述理由。教育部表示，後續將函請台北科技大學儘速指派代理校長，並辦理校長遴選作業，避免影響北科附工校務運作。

另外，根據《自由時報》報導，楊青山前年8月到任至今僅1年多，他回應，桃學產的指控與事實不符，將保留法律追訴權。

更多太報報導

基隆火災2死4傷 消防小隊長殉職！氧氣面罩讓給受困住戶傳噩耗

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背