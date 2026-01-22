北科附工校長遭「改任」 教師團體籲補破不適任制度

北科附工傳出校長楊青山被教育部國民及學前教育署作出「改任」的處置方向，桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會表示，肯定國教署啟動實質處理，但應說清楚程序與結果，並全面檢討現行「不適任校長」處理機制的制度性缺陷，避免「程序跑完了、校園卻早已受傷」。（本報資料照片）

北科附工傳出校長楊青山被教育部國民及學前教育署作出「改任」的處置方向，桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會理事長陳俊裕表示，肯定國教署啟動實質處理，但應說清楚程序與結果，並全面檢討現行「不適任校長」處理機制的制度性缺陷，避免「程序跑完了、校園卻早已受傷」。

陳俊裕說，工會114年5月至10月起，即多次以正式函文，要求國教署依法啟動不適任校長調查程序，檢舉事項包括：校務處理失當、疑涉掩蓋校內職場霸凌與重大勞動管理爭議等（例如校安人員報到爭議與後續裁罰）、違法收取學生費用、公開羞辱學生與服儀爭議、以及校務延宕等多項具體事實。

廣告 廣告

不過對於工會說法，北科附工校長楊青山回應，該工會的指控與事實不符，將保留法律追訴權。

陳俊裕提到，肯定國教署針對本案「有處置」，但即便本案已走到「改任」結論，仍暴露出現行不適任校長制度對校園風險控管過於寬鬆的核心問題，包含幾乎沒有停職、廷聘的明確規範，爭議校長仍可持續影響校園。這就是為何工會曾明確主張，「停聘以靜候調查結果，以防再生事端」，此外處理期程過長，合計最長可達4個月，足以造成重大寒蟬效應與行政失能。

陳俊裕說，工會提出4點具體訴求，希望國教署以本案為轉捩點，推動制度改革，包含國教署正式對外說明北科附工審議狀況，並修法增訂校長案件的即時風險處置，避免僅以請假、暫調等方式消極應對。也要縮短調查與審議時程、強化督導與逾期責任。最後則是建立吹哨者與證人保護的剛性配套。

更多中時新聞網報導

張鈞甯合體男友柯汶利回台宣傳《匿殺》

火雲邪神梁小龍逝 周星馳悼「永遠懷念」

蕾娜特驚喜封后嚷「賞我一巴掌」