北科附工校長遭「改任」 教育部：指派代理校長、盡速啟動遴選程序

國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校校長楊青山疑因在公開場合羞辱學生、疑似違法收取學生費用等爭議，遭桃園教育團體召開記者會指控為「不適任校長」。教育部展開調查後，於昨（22）日證實，已函請國立台北科技大學儘速指派代理校長，並啟動校長遴選作業。

國教署已對楊青山作出「改任」處分，並要求北科大盡快完成代理校長指派及後續遴選程序。桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會理事長陳俊裕表示，肯定國教署啟動實質處理，但同時呼籲全面檢討現行不適任校長處理機制的制度性缺陷。

楊青山於前年8月到任，至今僅一年多。桃園市學校產業工會指出，自去（2025）年5月至10月間，多次以正式函文要求國教署依法啟動不適任校長調查程序，檢舉事項包括校務處理失當、疑似掩蓋校內職場霸凌與重大勞動管理爭議，例如校安人員報到爭議與後續裁罰、疑似違法收取學生費用、公開羞辱學生與服儀爭議，以及校務延宕等具體情形。

桃學產表示，雖肯定國教署對此案「已有處置」，但即便最終作出「改任」結論，仍凸顯現行不適任校長制度在校園風險控管上的結構性問題。現行制度幾乎沒有明確的「停職或停聘」規範，導致爭議校長在調查期間仍可持續影響校園運作，加上處理期程冗長，校園需承擔的治理成本卻無人負責。

桃學產也指出，主管機關依法應於接獲檢舉後2個工作日內交由審查小組，並於20日內書面通知是否受理，但實務上卻曾出現逾期未回覆情形，顯示制度與執行之間仍有明顯落差。尤其在權力不對等的檢舉情境中，程序拖延本身即可能造成二次傷害。

桃學產進一步比較，不適任校長的處理機制相較不適任教師，更缺乏即時防護與時程壓力，除少數須依其他法律啟動停職的情況外，多僅以請假或暫調職務方式因應，處置明顯較為溫和，卻使師生權益長期暴露於風險之中，也讓吹哨者承受更大壓力。

對此，桃學產向國教署提出多項訴求，包括公開處置內容、補齊停職制度、縮短調查與審議期程、建立即時風險隔離機制，並強化吹哨者與證人保護配套，強調「校園不是權力試煉場，師生不該成為制度缺陷的代價」。

楊青山則否認指控，並稱與事實不符，表示未來將可能採取法律行動。

