北竿棄屍案 犯嫌涉傷害致死遭羈押禁見

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（中央社記者潘欣彤連江縣9日電）檢警偵辦北竿鄉蝴蝶谷棄屍案，檢方昨天訊問涉案犯嫌後，認定涉傷害致死等罪嫌重大，向法院申請羈押禁見獲准。知情人士說，極可能為連江縣首例由國民法官審理案件。

連江地方檢察署今天發布新聞稿說明，警方3月23日接獲王姓失蹤人口死亡，並被棄屍於北竿塘岐村草叢內；地檢署獲報後，隨即指揮連江縣警局偵辦。因連江縣內無法醫常駐，協請法務部法醫研究所指派法醫，3月29日進行相驗解剖以釐清死因，同日並啟動對王姓死者家屬關懷機制。

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連江地檢署指出，檢警循線鎖定犯嫌，並扣得作案刀具1支。昨天主任檢察官楊翊妘訊問涉案被告後，認定涉傷害致死罪嫌重大，且有勾串證人，湮滅證據與逃亡之虞，加上所犯為最輕5年以上有期徒刑重罪，向法院申請羈押禁見獲准。

多位知情人士今天告訴中央社記者，全案雖仍在偵辦中，但因犯嫌涉傷害致死罪嫌重大，所以極高可能會依法由國民法官審理。且馬祖地區人際關係緊密，罕見的兇殺案引起地方矚目，民眾紛紛化身「柯南」熱心提供線報，審理過程預料將引發在地鄉親熱議。

據了解，王姓死者為塘岐村民，獨居並以打零工維生，於工地結識從台灣本島移住至馬祖，且同樣以打零工維生的犯嫌後，因都有吸毒習慣而往來密切，犯嫌還一度暫居於死者家中。

今年2月間，塘岐村長因通知春節家戶贈酒卻多次聯絡不上，至死者家中拜訪，發現不見蹤影但無外出跡象，故向警方報案。3月23日，警方接獲民眾報案，指塘岐村蝴蝶谷附近草叢中發現1具遺體。警方到場後，確認身分為失蹤的王姓民眾。

王姓死者被發現時，遺體出現腐爛跡象，但因仍能看出刀傷痕跡，警方初步研判應被人殺害。而犯嫌疑似棄屍後，還曾持王姓死者的身分證件，搭船往來南、北竿，並將其銀行帳戶提領一空。

犯嫌到案後則供稱，因吸毒情緒不穩，又與王姓死者間因細故起爭執，才失手殺人。（編輯：黃名璽）1150409